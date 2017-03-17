Бастрыкин озаботился бедой актера Баталова

У народного артиста СССР Алексея Баталова незаконно отобрали земельный участок. К этому причастен его сосед по даче.

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства отчуждения земельного участка, принадлежащего семье актера. На нем возведена новая постройка.

Проведение проверки поручено Главному следственному управлению СКР по Москве, передает ТАСС со ссылкой на и. о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СКР Светлана Петренко. По предварительным данным, к нарушению имущественных прав артиста причастен сосед Баталова по даче.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что на части принадлежащего дочери Алексея Баталова участка в дачном кооперативе "Мичуринец" возле подмосковного Переделкина сосед построил баню, передвинув забор. Сообщается, что в Щербинский суд Москвы был подан иск о внесении изменений в кадастр и признании постройки самовольной.

На две сотки знаменитого актера сосед Видим Эльгарт покусился еще несколько лет назад. Тогда мужчина попросил разрешения построить баню, временно заняв землю соседей.

Однако, когда Баталовы регистрировали землю, оказалось, что хитрец уже оформил ее на себя. "Он объяснил, что Баталов чуть ли ему не подарил эти две сотки – что вранье, естественно, по тем временам это был очень дорогой подарок", – цитирует друга семьи Баталовых, юриста Михаила Цивина Vesti.ru.

Актер уверяет, что никаких дарственных не подписывал. Но, как предполагают эксперты, сосед мог подсунуть плохо видящему Баталову бумаги на отчуждение земли под предлогом автографа.