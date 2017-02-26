Жена Алексея Баталова о его здоровье

Жена актера Алексея Баталова Гитана рассказала о его состоянии здоровья. Помимо осложнений после перелома у него появляются проблемы с памятью, рассказала она.

Близкие Алексея Баталова признают, что в последнее время актер практически перестал выходить из дома. При этом свое здоровье он обсуждать не любит, поэтому о том, что его беспокоило, сказать не могут. А 22 января 88-летний актер запнулся дома о столик и упал, получив перелом со смещением шейки бедра на правой ноге. После этого он и оказался в больнице.

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"У него, знаете, перелом вдавленный. Он задел случайно, упал, и вдавил себе там. И там надо было поправить. Это больно очень!", – цитирует НТВ жену Алексея Баталова Гитану.

Она рассказала, что это не единственная проблема со здоровьем у актера. По ее словам, он плохо себя чувствовал весь предыдущий год. "У него что-то, конечно, с памятью. Слава Богу проверили, у него никаких страшных болезней, ничего нет. Просто от курева, иногда, надо сосуды ему лечить. Он то вспомнит, то не вспомнит!", – отметила она.

"Конечно, его жалко! Прямо жалко!"

Алексей Баталов родился в 1928 году. Актер Центрального театра Российской армии (1950-1953), МХАТ им. Горького (ныне МХТ им. А.П. Чехова; 1953-1957). Он блестяще сыграл роли более чем в четырех десятках фильмов, в числе которых "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Три толстяка" . Но одной их самых известных и любимых его ролей остается образ Гоши из "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова.