Как живет парализованная дочь Баталова

В субботу, 11 марта, в эфире "Первого канала" состоится премьера документального фильма "Он же Гоша, он же Гога", посвященного Алексею Баталову. В эксклюзивном интервью легендарный артист расскажет о творческом пути, неудачах и личной жизни.

Удивительно, но кумир советских женщин не раз признавался, что в отношениях с представительницами противоположного пола чрезвычайно стеснителен. Еще в раннем детстве Алексей познакомился с Ириной Ротовой, которая позже стала его супругой. Они поженились сразу же после окончания школы.

А свою настоящую судьбу он встретил лишь спустя годы – в 1953-м, когда за компанию с товарищем отправился на цирковое представление. Артистка Гитана Леонтьенко покорила сердце Баталова с первого взгляда.

В последующие несколько лет они будут видеться лишь урывками. Случайные встречи на выступлениях, улыбки и... никакого намека на любовный роман. К счастью, жизнь взяла свое – спустя девять лет после первой встречи Алексей и Гитана поженились.

О том, что их дочь Мария в результате родовой травмы стала инвалидом, Алексей долгое время скрывал. Как он признается спустя 30 лет, в первые месяцы жизни Маши они с супругой ничего не подозревали. Врачи попросту выписали Гитану с новорожденной, ничего не сообщив о случившемся. "Потому что врач в ту ночь отпустила хирурга. И в итоге роды принимали неправильно", – рассказывал Баталов о событиях 1968 года.

Постепенно болезнь проявила себя. Услышав из уст врачей диагноз "детский церебральный паралич", Леонтьенко и Баталов захотели наказать нерадивых врачей, который попросту сломали им жизнь. Тем не менее в суд подавать не стали. По признанию актера, они поняли, что все равно ничего не изменишь и нужно жить дальше.

Ради дочери Гитана была вынуждена оставить и цирковую арену, и съемки в кино. В последний раз она появилась на экране в 1969 году – в роли артистки цыганского ансамбля в комедии Игоря Ильинского "Старый знакомый".

Конечно, семья решила бороться. Санатории, курсы реабилитации, лучшие специалисты Союза – все было сделано ради Марии. И, как оказалось, не зря.

Благодаря стараниям папы, мамы и бабушки со временем девочка научилась говорить, читать и писать. После окончания школы она поступила во ВГИК, окончив который, стала успешным сценаристом.

По достижении 40 лет на счету Марии было уже несколько сюжетов. Алексей Баталов не смог сдержать слез, когда на "Московской премьере" сам Эльдар Рязанов вручил его дочери почетный приз.

"Я живу и работаю ради дочери!" – постоянно твердит актер. Он всегда баловал Машу. Дни рождения семейство отмечает за границей. "Я так благодарна отцу за наши поездки!" – рассказала Мария Баталова в интервью порталу peoples.ru. Сценаристка призналась, что в Европе чувствует себя гораздо лучше, ведь там есть пандусы, лифты, просторные туалеты и все условия для комфортной жизни человека с ее диагнозом.

Тем не менее и Мария, и ее близкие проживают на родине, в России. 88-летний Баталов и сегодня продолжает активно работать. Вот уже несколько лет он является президентом российского кинофестиваля "Московская премьера", а также принимает активное участие в жизни международного фонда "Мир искусства".

О том, как живет Мария Баталова и ее родители, сможем узнать уже завтра, 11 марта. Премьера документального фильма "Он же Гоша, он же Гога" состоится на "Первом канале" в 10:15 мск.