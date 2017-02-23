Актер Алексей Баталов госпитализирован с осложнениями

Народный артист СССР находится в больнице, но чувствует себя хорошо. Алексея Баталова планируют выписать на следующей неделе.

88-летний актер был госпитализирован в московскую больницу после того, как у него диагностировали осложнения после протезирования сустава. Он получил перелом со смещением шейки бедра на правой ноге 22 января, сообщает Life.ru.

Врачи оценивают состояние Алексея Баталова как средней тяжести. Актeр находится в сознании и пробудет в больнице минимум ещe две недели.

"Действительно, Алексей Владимирович находится в больнице, уже ходит. Надеюсь, скоро он будет дома. Доктора обещают выписать его на следующей неделе. СМИ все преувеличивают, он чувствует себя неплохо. Пока ничего страшного не случилось, но, конечно, мне его очень жалко", – сообщила супруга артиста Гитана Леонтенко.

Алексей Баталов родился в 1928 году. Актер Центрального театра Российской армии (1950-1953), МХАТ им. Горького (ныне МХТ им. А.П. Чехова; 1953-1957).



Он блестяще сыграл роли более чем в четырех десятках фильмов, в числе которых "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Три толстяка" . Но одной их самых известных и любимых его ролей остается образ Гоши из "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова.

