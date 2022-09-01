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Политика
Более 10 тысяч человек станут наблюдателями на выборах 9-11 сентября в Москве

Более 10 тысяч человек станут наблюдателями на выборах 9-11 сентября в Москве

На каждом избирательном участке в столице будут не только видеокамеры, но и наблюдатели. Об этом сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.
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В корпус наблюдателей за выборами записались 10,3 тысячи москвичей. Восемь тысяч человек уже прошли обучение и полностью готовы обеспечить прозрачность и честность голосования.

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В ближайшее время курсы пройдут остальные. Наблюдателям необходимо знать о нововведениях, которые появляются на выборах в Москве каждый год.

Члены корпуса наблюдателей проходят обучение онлайн и офлайн. Для проверки знаний предусмотрен текст.

Лекции по основам избирательного права читают 10 преподавателей. Также членов корпуса обучают пользоваться приложением "Мобильный наблюдатель", дают советы по работе на участках.

На всех избирательных участках будут работать независимые наблюдатели, в том числе от политических партий, сообщил Ковалев.

"Хочу подчеркнуть, что штаб готов обучать и тех наблюдателей, которых направляют партии. Главная цель для нас – обеспечение максимальной прозрачности и контроля голосования", – подчеркнул он.

Запись в корпус наблюдателей продолжается. Заполнить заявку можно на сайте.

Напомним, что выборы в Москве будет проходить на избирательных участках и дистанционно. В пятницу, 26 августа, в столице состоялось тестовое электронное голосование. Жителям столицы предлагалось ответить на вопрос "Какие улучшения помогут сделать Ваш район более комфортным?".

За ходом тестового голосования следили разработчики системы дистанционных выборов. Они проверили корректность работы всех компонентов и убедились, что интерфейс и все этапы голосования удобны и понятны пользователям и членам избирательных комиссий.

Жители столицы будут выбирать муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября. Проголосуют жители всех районов города, кроме Щукина и Троицкого и Новомосковского округов.

Для участников дистанционного голосования пройдет акция "Миллион призов". Разыграют автомобили и призовые баллы, которые можно потратить на покупки в магазинах, пополнение карты "Тройка", походы в заведения общепита и многое другое. Один балл равен одному рублю.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Авилов Александр/Агентство "Москва"
Автор: 1 сентября 2022, 13:08 Источник: Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве ✓ Надежный источник

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