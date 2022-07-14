Премьер Италии Драги объявил об отставке

В четверг, 14 июля, решилась судьба главы итальянского кабмина Марио Драги. После жарких парламентских споров премьер-министр все-таки решил уйти в отставку.
Политик складывает свои полномочия на фоне европейского энергетического кризиса. Далеко не все члены Сената Италии сегодня готовы поддержать предложенные им меры реагирования.
Действия премьера привели к расколу в правящей коалиции. Ряд сенаторов даже покинули "Движение пяти звезд". В итоге, как сообщает RT, Марио Драги объявил парламентариям, что покинет свой пост.
Напомним, всего неделю назад решение уйти в отставку принял премьер Британии Борис Джонсон.