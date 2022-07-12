США нужен новый лидер: Байдена отправили вслед за Джонсоном

Американскому лидеру Джо Байдену сегодня вряд ли можно позавидовать. 79-летний политик постоянно вляпывается в скандалы международного масштабы и выставляет себя на посмешище. Президент США на фоне непопулярных в народе решений стремительно теряет популярность. Велика вероятность, что рейтинг не позволит ему участвовать в следующих выборах президента США.
Большинство граждан, опрошенных ведущей американской газетой The New York Times уверены, что действующему главе государства не следует больше бороться за кресло в Овальном кабинете. 64% избирателей, поддерживающих Демократическую партию США заявили в ходе социологического исследования, что предпочли бы увидеть нового лидера.
Авторы статьи подчеркнули, что недовольство политикой Джо Байдена выразили большинство опрошенных. Лишь 33% респондентов готовы поддержать хозяина Белого дома. По данным избирателей, на негативную оценку граждан США повлиял общий уровень экономики. Особенно американцев беспокоит резкий рост инфляции.
Джо Байдену даже порекомендовали последовать примеру премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и добровольно уйти в отставку. По словам журналистов, сегодня лишь 13% граждан удовлетворены политическим курсом страны, что является рекордным минимумом за всю историю США.