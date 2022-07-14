Украина того не стоит: Венгрия и Австрия встали на сторону России

В непростой ситуации оказались главы европейских государств. После начала специальной военной операции на Украине американский лидер Джо Байден ввел против России энергетическое эмбарго. Почти сразу он получил проблемы в национальной экономике, рост инфляции, цен на топливо, а также растерял рейтинг. Меж тем, хозяин Белого дома призвал союзников из Евросоюза поддержать санкции против нашей страны.
Жаркие споры в ЕС не утихают до сих пор. Политики не могут договориться меж собой об очередном пакете санкций. Некоторые члены Евросоюза выступают против энергетических ограничений, которые могут ударить уже по их национальным экономикам.
Наиболее разумные европейские лидеры не хотят идти на жертвы, лишь бы навредить России, ведь Украина того не стоит. К примеру, Вена и Будапешт уже встали на сторону Москвы по вопросу энергетического эмбарго.
По словам министра иностранных дел Венгрии, его страна и Австрия не собираются обсуждать санкции против отечественной газовой отрасли. Об этом сообщает RT. Они намерены и даль импортировать голубое топливо из России.
Глава венгерского МИДа в четверг, 14 июля, на пресс-конференции со своим коллегой из Австрии подтвердил, что оба государства достигли договоренности об учете национальных интересов. Разумеется, интересы Киева для Вены и Будапешта отошли на второй план. Дипломат отметил, что страны не поддержат санкции Евросоюза, если они будут ограничивать поставки газа.