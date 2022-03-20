"По-настоящему проклятый": Байдена осудили за неумелую политику

За 14 месяцев на посту главы государства на долю политика пришлось много испытаний — от пандемии коронавируса до инфляции, от спецоперации на Украине до цен на энергоносители. Издание The Guardian отметило, что Джо Байдену достался "по-настоящему проклятый президентский срок".
Директор Центра изучения политики и управления в Университете Миннесоты Ларри Джейкобс констатировал, что американского лидера "пригвоздил" Covid-19, и другие трудности. Кроме того, жители Соединенных Штатов желают заправлять свои машины, не тратя на это сотни долларов.
В свою очередь политик Митч Макконнелл заявил, что Джо Байден "ведет крайне неумелую политику", и ему не стоит сваливать неудачи своего президентства лишь на события последних трех недель в мире. По его словам, инфляция и цены на газ быстро росли задолго до конца февраля. Он уверен, что Белому дому надо прекратить отрицать свои ошибки, начав их исправлять.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал Джо Байдена за неспособность разрешить украинский кризис из страха перед Россией. Кроме того, экс-советник американского лидера Джон Болтон указал на просчеты американского правительства в отношении России и Украины. По его словам, пассивность и открытость Джо Байдена стали ключевыми ошибками.
Напомним, 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, назвав такой шаг вынужденной мерой. Как объяснили в Минобороны страны, все удары наносятся точечно по военной структуре ВСУ, а мирному населению ничего не угрожает.