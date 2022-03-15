Кто теперь рулит в США? Зачем Байден пустил в Белый дом блогеров

Высокие цены на газ – как кость в горле у американцев. Подорожание началось у них после того, как США ввели против России санкции из-за спецоперации на Украине. Свои проблемы президент США Джо Байден решил свалить на русских. В этом вопросе он не брезгует ничем и даже решил использовать несведущих в политике граждан. Он призвал блогеров "Тик-Тока" активнее обвинять Владимира Путина в росте цен на топливо.
По данным Fox Business, прогрессивных блогеров в Америке позвали на онлайн-совещание с Белым домом. Пресс-секретарь Джен Псаки доходчиво объяснила тиктокерам, как высокие цены на бензин зависят от России.
Сразу после этого американские тиктокеры массово начали обвинять Россию в своих аккаунтах. Кумиры "свободной демократической" молодежи, которых раньше интересовали только творчество и саморазвитие, внезапно стали как попугаи продвигать идеологию Белого дома.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что глава Всемирного банка рассказал о вариантах дальнейшего развития мировой экономики. По словам Дэвида Малпасса, удар придется на экономики всех стран. Он отметил, что банку удастся постепенно справиться с ситуацией.