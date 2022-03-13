В США начались протесты после запрета на импорт российских нефти и газа

Жители Соединенных Штатов начали протестовать против политики Белого дома после того, как президент США Джо Байден ввел запрет на импорт российских нефти и газа, поводом для которого стала спецоперация России на Украине. Об этом написали многие американские СМИ.
Из-за очередных абсурдных антироссийских санкций стоимость бензина в США поднялась, в среднем, – до четырех долларов за галлон – это порядка четырех литров в пересчете на общепринятую метрическую систему мер. В Нью-Йорке топливо подорожало почти в два раза за год, а в некоторых штатах – еще сильнее.
В связи с этим американские водители устроили весьма оригинальную акцию против Джо Байдена и его власти. Граждане начали расклеивать на бензоколонках фотографию главы государства, на которой тот указывает на табло со стоимостью бензина с надписью "Это сделал я". Некоторые размещают рядом фотографию вице-президента США Камалы Харрис с надписью "А я помогла".
Многие автомобилисты считают, что спецоперация России на Украине стала лишь формальной причиной введения санкций и повышения цен. Они уверены, что Байден и его администрацию действуют наперекор интересам американского народа.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в трусости и некомпетентности и заявил, что его политика может привести к началу третьей мировой войны.