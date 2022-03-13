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Политика
В США начались протесты после запрета на импорт российских нефти и газа

В США начались протесты после запрета на импорт российских нефти и газа

Похоже, введенные против России санкции вышли Западу боком быстрее, чем ударили по отечественной экономике.
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Жители Соединенных Штатов начали протестовать против политики Белого дома после того, как президент США Джо Байден ввел запрет на импорт российских нефти и газа, поводом для которого стала спецоперация России на Украине. Об этом написали многие американские СМИ.

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Джозеф Байден

Джозеф Байден 46-й президент США

Из-за очередных абсурдных антироссийских санкций стоимость бензина в США поднялась, в среднем, – до четырех долларов за галлон – это порядка четырех литров в пересчете на общепринятую метрическую систему мер. В Нью-Йорке топливо подорожало почти в два раза за год, а в некоторых штатах – еще сильнее.

В связи с этим американские водители устроили весьма оригинальную акцию против Джо Байдена и его власти. Граждане начали расклеивать на бензоколонках фотографию главы государства, на которой тот указывает на табло со стоимостью бензина с надписью "Это сделал я". Некоторые размещают рядом фотографию вице-президента США Камалы Харрис с надписью "А я помогла".

Многие автомобилисты считают, что спецоперация России на Украине стала лишь формальной причиной введения санкций и повышения цен. Они уверены, что Байден и его администрацию действуют наперекор интересам американского народа.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в трусости и некомпетентности и заявил, что его политика может привести к началу третьей мировой войны.

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Фото: Steven Ramaherison via www.imago/www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
Автор: 13 марта 2022, 20:05 Источник: "Общественная служба новостей" ✓ Надежный источник

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