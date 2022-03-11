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Спецоперация на Украине
Зеленский выступил с угрозой россиянам: Самим понадобятся гуманитарные коридоры

Зеленский выступил с угрозой россиянам: Самим понадобятся гуманитарные коридоры

Президент Украины записал очередное видеообращение.
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Политик заявил, что в случае срыва режима тишины на гуманитарных коридорах россияне могут получить такой "ответ мира", что им "самим понадобятся гуманитарные коридоры". Он отметил, что украинские военные обеспечили тишину, чтобы работали гуманитарные коридоры.

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В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук высказалась об открытии очередных гуманитарных маршрутов по территории страны. Ранее Минобороны России заявило, что наша страна будет в одностороннем порядке открывать гуманитарные коридоры из-за попыток Украины помешать эвакуации мирных жителей.

Напомним, что Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Ее целью он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины. Об оккупации соседней страны речи не идет, подчеркивал глава государства.

Как писали "Дни.ру", после начала спецоперации на Украине США и страны Евросоюза ввели против России жесткие санкции. Впрочем, Москва сообщила, что наша страна была готова к ограничениям.

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Фото: Aleksandr Gusev / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 11 марта 2022, 18:34 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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