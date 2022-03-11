Зеленский выступил с угрозой россиянам: Самим понадобятся гуманитарные коридоры

Политик заявил, что в случае срыва режима тишины на гуманитарных коридорах россияне могут получить такой "ответ мира", что им "самим понадобятся гуманитарные коридоры". Он отметил, что украинские военные обеспечили тишину, чтобы работали гуманитарные коридоры.
В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук высказалась об открытии очередных гуманитарных маршрутов по территории страны. Ранее Минобороны России заявило, что наша страна будет в одностороннем порядке открывать гуманитарные коридоры из-за попыток Украины помешать эвакуации мирных жителей.
Напомним, что Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Ее целью он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины. Об оккупации соседней страны речи не идет, подчеркивал глава государства.
Как писали "Дни.ру", после начала спецоперации на Украине США и страны Евросоюза ввели против России жесткие санкции. Впрочем, Москва сообщила, что наша страна была готова к ограничениям.