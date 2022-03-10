"Жертва на алтарь победы": США обвинили в разрушении экономики Европы

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС ввел предельный объем санкций против России в финансовом секторе. Он подчеркнул, что эти меры достаточно сильно воздействовали на Россию.
Безусловно, санкции влияют на российскую экономику, но не менее сильно они влияют на саму Европу. Более того, некоторые секторы европейской экономики, в частности энергетика, уже истощены.
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал речь Борреля. Он считает, что такое заявление коллеги характеризует плачевное состояние европейской экономики и является неким сигналом в адрес США.
Политолог уверен, что слова Борреля говорят о том, что Европа не готова дальше развивать санкционную политику, которую лоббирует Америка, пишет RT.
"Для Европы это становится очень серьезной жертвой на алтарь победы над Россией", – заявил эксперт.
Напомним, 24 февраля президент России Владмиир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Минобороны России подчеркивает, что Россия уничтожает только объекты ВСУ, мирным людям она не угрожает.