СМИ: в Госдуме рассказали о признании ДНР и ЛНР в пределах одноименных областей

Как сообщили "РИА Новости", глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил о том, что ЛНР и ДНР будут признаны в пределах одноименных областей, то есть Луганской и Донецкой области соответственно. По словам депутата, сейчас республики контролируют только часть этих областей, но считают, что их государственность распространяется и на оставшиеся территории субъектов.
Впрочем, несколько позже Леонид Калашников это заявление опроверг и уточнил свои слова. Глава комитета Госдумы по делам СНГ пояснил, что Россия не вправе уточнять чужие границы. Демаркацией своих границ должны заниматься те стороны, которые объявили себя государствами – за уточнениями лучше обращаться к ним.
Напомним, что накануне вечером Владимир Путин обратился к нации с речью, в которой обосновал свое решение о признании суверенитета ЛНР и ДНР. После этого были подписаны соответствующие указы, и республики получили новый статус.
Президент Украины Владимир Зеленский незамедлительно отреагировал на произошедшее. Глава Незалежной тоже выступил с обращением к своему народу и подчеркнул незыблемость тех границ Украины, которые официально признаны на международном уровне. Киевские власти не сомневаются в поддержке западных партнеров по данному вопросу.