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Политика
Володин назвал признание ДНР и ЛНР способом остановить бойню

Володин назвал признание ДНР и ЛНР способом остановить бойню

Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и ратификация договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи должны остановить гибель людей в Донбассе. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Политик обвинил Украину в эскалации в Донбассе. США заинтересованы в конфликте, а европейские страны оказались не в состоянии влиять на эти вопросы, констатировал он.

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"В ситуации, когда мы стоим перед гуманитарной катастрофой, видим, как десятки тысяч беженцев, женщины, дети вынуждены покидать свои дома, единственный выход — принять это решение", – подчеркнул Володин.

"Соединенным Штатам и их сателлитам-союзникам сильная Россия не нужна, и они будут делать все, чтобы затормозить развитие нашей страны", – добавил спикер.

Он сообщил, что на пленарном заседании 22 февраля Дума будет рассматривать вопрос о ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками.

Накануне президент Владимир Путин объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений и продолжающейся эскалации в Донбассе.

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Фото: State Duma Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 22 февраля 2022, 10:32 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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