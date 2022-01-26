"Коварно агрессируемся": Захарова посмеялась над заявлением главы Госдепа

Последние полгода западные политики бессчетное количество раз заявили о так называемой "российской агрессии". Якобы возле украинской границы находится свыше 100 тысяч военных, готовых хоть завтра напасть на Незалежную. Москва пытается положить конец этой истерии, заявляя, что РФ не собирается вторгаться на чужие территории. Вместе с тем российская сторона призывает НАТО покинуть Украину и требует гарантии безопасности.
На Западе будто не слышат Россию, продолжая усиленно продвигать свою повестку. Например, недавно госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в своем твиттер-аккаунте, что встретился с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, с которой поговорил "о важности скоординированного реагирования на российскую агрессию на ее границе с Украиной".
Над этим заявлением в российском МИД лишь посмеялись. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сочла забавным выражение "агрессия России на ее границах". Будто РФ напала сама на себя.
"Коварно агрессируемся внутри собственных границ", – цитирует дипломата URA.RU.
Ранее стало известно, какой ответ готовят США на требования России по гарантиям безопасности. Детали раскрыл представитель Евросоюза, пообщавшись с американским изданием Bloomberg на условиях анонимности.