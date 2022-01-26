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Политика
Байден заявил о готовности ввести персональные санкции против Путина

Байден заявил о готовности ввести персональные санкции против Путина

Белый дом продолжает нагнетать обстановку вокруг мнимого "вторжения" России на Украину.
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Президент США Джо Байден заявил о готовности ввести персональные санкции против российского коллеги Владимира Путина. Таким образом глава Белого дома ответил на соответствующий вопрос журналиста.

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Байден отметил, что не исключает таких мер в случае вторжения России на Украину. По словам главы американского государства, нападение Москвы на соседнюю страну приведет к большим последствиям для всей планеты. Более того, это будет самым значительным военным событием со времен Второй мировой войны, сообщает RT.

Комментируя высказывание президента США, председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил, что на самом деле Вашингтон всего лишь хочет видеть во главе российского государства лояльного и удобного для себя человека. Володин выразил уверенность, что Белый дом выступает против усиления и независимости России, а санкции против Владимира Путина станут санкциями против "выбора российского народа". Об этом спикер Госдумы написал в соцсетях, передает телеканал "Царьград".

Ранее представители администрации Джо Байдена заявили о разработке пакета санкций, негативный эффект от которых превысит последствия ограничений, введенных в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. При этом новые санкции, в отличие от предыдущих, будут введены единовременно.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 января 2022, 08:49 Источник: Reuters ✓ Надежный источник

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