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Политика
Володин прокомментировал намерение США ввести санкции против Путина

Володин прокомментировал намерение США ввести санкции против Путина

Соединенные Штаты хотят получить лояльного и управляемого ими президента России. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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США не устраивает, что при Путине Россия стала сильной и самостоятельной, подчеркнул политик.

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Байден заявил о готовности ввести персональные санкции против Путина

 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По его словам, санкции против президента хотят ввести за то, что он не допустил развала страны и прекратил войну на Кавказе, сделал Россию экономически независимой, проводит политику в интересах граждан и укрепляет обороноспособность.

В понимании граждан это санкции не против Путина, а против выбора российского народа, считает Володин.

"Не получится у вас это. Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства — России. Что стало очевидно всем", – добавил спикер.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил вероятность введения санкций в отношении Владимира Путина при эскалации ситуации вокруг Украины.

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Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 26 января 2022, 10:15 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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