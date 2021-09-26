Рыбалка, поход в горы и нарисованный камин: отдых Путина и Шойгу в тайге попал на видео

Президент России и министр обороны устроили себе короткий перерыв в работе и отправились в лес.

Поездка выдалась очень насыщенной, политики испробовали все таежные развлечения от рыбалки до отдыха в палаточном лагере. Их активности запечатлели на видео. Сначала Путин и Шойгу шепотом обсуждают поведение зверей, чтобы не тревожить и не напугать их. Затем они отправляются на прогулку по горам к медвежьей берлоге.

Момент катания на моторной лодке тоже попал в ролик. Владимир Путин лично управляет судном. После министр обороны и глава государства отправились на таежную рыбалку, в результате которой поймали щуку. В палаточном лагере у отдыхающих оказался даже камин, правда, нарисованный. Шойгу заметил это и хотел было пошутить, но Владимир Владимирович заверил, что агрегат отлично справляется со своей функцией и прекрасно греет.

Стоит отметить, что президент России предпочитает именно такой походный вид отдыха. Он нередко отправляется в леса тайги и других уголков страны, чтобы провести время на природе. Чаще всего в таких поездках главу государства сопровождает как раз министр обороны Шойгу, для которого такой отдых тоже является привычным и любимым. Этой весной политики уже ездили в тайгу кататься на вездеходах.

Несмотря на сумасшедший рабочий график, Владимир Путин иногда успевает выделить время на короткий отдых. Однако и в поездках он не прекращает думать о развитии страны. В Кремле предположили, что министр обороны и глава государства говорили о концепции новых сибирских городов, пока отдыхали в тайге.

