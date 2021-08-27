Лукашенко о пережитом страхе: Трещит это все над тобой

В пятницу, 27 августа, Александр Лукашенко посетил Петриковский район Гомельской области. Во время поездки президент Белоруссии рассказал, что примерно 10 лет назад вместе с младшим сыном Николаем спускался в шахту на глубину 600 метров. По словам главы государства, тогда его везли к комбайну на импортном тракторе.
Президент не может забыть, как трещала крыша над ним. Тогда его переживания пытался развеять опытный шахтер. Работник уверял, что свод вряд ли может обвалиться. "Это ж надо привыкнуть, чтобы каждый раз работать там и не бояться этого! Трещит это все над тобой", – сказал Александр Григорьевич.
В ходе рабочей поездки в Петриковский район Лукашенко также отметил, что шахтеры "Беларуськалия" стране дали многое. Мол, они не только добывают калийные удобрения, но и в старых выработках создают спелеокамеры, чтобы люди могли в таких местах лечить органы дыхания.
Ранее "Дни.ру" писали о личной жизни Александра Лукашенко. Президент Белоруссии много лет женат на Галине Желнерович. Однако глава государства не живет с супругой и даже не скрывает это. В одном из интервью он признался, что не видит смысла разводиться.
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