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Политика
Невзоров предрек Лукашенко судьбу казненных Чаушеску и Хусейна: Поймет, что эти ребята легко отделались

Невзоров предрек Лукашенко судьбу казненных Чаушеску и Хусейна: Поймет, что эти ребята легко отделались

Российский публицист Александр Невзоров описал будущее президента Белоруссии Александра Лукашенко.
прочитано 347 раз

В августе прошлого года в Белоруссии прошли акции протеста. На улицы выходили несогласные с результатами президентских выборов граждане. Протестные настроения в стране наблюдаются по сей день, однако масштабные митинги уже не проводятся. По мнению экспертов, некоторые белорусы запуганы, а другие – отчаялись.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Многие не воспринимают это как победу режима. Например, публицист Александр Невзоров считает, что репрессивные инициативы Лукашенко "давно перешли границы необходимого". По словам журналиста, президент Белоруссии помешался на задержаниях, приговорах и запугиваниях.

Однако все это хорошо, потому что белорусы, которые снова восстанут, поймут, что отступать некуда, считает Невзоров. Мол, они будут знать, что недостаточно просто пройтись по улицам, покричать "про таракана" и разойтись до следующих выходных. Публицист уверен: наступит момент, когда Лукашенко позавидует Николае Чаушеску и Саддаму Хусейну.

"[Лукашенко] поймет, что эти ребята еще очень легко отделались", – написал Невзоров в своем телеграм-канале.

Напомним, лидер социалистической Румынии Николае Чаушеску был казнен в 1989 году, а экс-президент Ирака Саддам Хусейн – в 2006-м. Обоих отличала диктатура.

Ранее профессор Университета Джона Хопкинса Джон Харпер заявил, что рано или поздно российский лидер Владимир Путин поддержит замену попавшего под санкции президента Белоруссии Александра Лукашенко. По словам эксперта, на это очень надеется Запад.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 августа 2021, 11:42 Источник: Telegram-канал "Александр Невзоров"
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Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

комментарии

Ответить:

Гость843550
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Невзорова самого ждет не самое светлое будущее!!!
Гость843547
Пожаловаться Ответить
Смерть вору и убийце лукашенко!
1

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