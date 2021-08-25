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Политика
Американский профессор Харпер: Рано или поздно Путин поддержит замену попавшего под санкции Лукашенко

Американский профессор Харпер: Рано или поздно Путин поддержит замену попавшего под санкции Лукашенко

Профессор Университета Джона Хопкинса Джон Харпер объяснил, зачем США и Евросоюз (ЕС) усиливают санкции против Белоруссии.
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Недавно США ввели новые санкции против Минска. Западные политики по-прежнему не признают результаты президентских выборов, которые состоялись в Белоруссии в августе прошлого года, и выступают против действующего в стране режима. Санкции также являются ответной мерой на инцидент, произошедший в минском аэропорту в мае 2021-го.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По словам Джона Харпера, США будут оказывать санкционное давление на Белоруссию до тех пор, пока в республике не пройдут "свободные и справедливые выборы". В Вашингтоне и ЕС надеются на то, что некоторые белорусские бизнесмены, которые подверглись ограничениям, перестанут поддерживать действующий режим. Если же этого не произойдет, то санкции все равно остаются наказанием как для Александра Лукашенко, так и для его сторонников.

Американский профессор отметил: на Западе понимают, что из-за санкций Белоруссия станет очень зависимой от России не только в финансовом, но и политическом отношении. Поэтому надежда Вашингтона, вероятно, еще заключается в том, что уставший от Лукашенко Путин "рано или поздно поддержит его замену".

Напомним, ранее аналитик Сергей Чалый заявил, что Владимир Путин опроверг позицию Александра Лукашенко насчет ситуации в Белоруссии. Эксперт внимательно отнесся к словам президента России на пресс-конференции, которая состоялась на прошлой неделе.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 августа 2021, 14:40 Источник: Евразия.Эксперт ✓ Надежный источник

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