Посол США стала самой влиятельной женщиной Украины, обогнав жену Зеленского

Посол США на Украине Кристина Квин стала самой влиятельной женщиной Украины по версии издания "Фокус". Ей удалось обогнать даже первую леди страны – Елену Зеленскую.
Супруга Владимира Зеленского заняла лишь второе место в списке. Тройку лидеров замыкает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Помимо них в число 100 самых влиятельных вошли председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс, сообщает "Общественная служба новостей".
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