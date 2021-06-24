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Политика

Посол США стала самой влиятельной женщиной Украины, обогнав жену Зеленского

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Посол США на Украине Кристина Квин стала самой влиятельной женщиной Украины по версии издания "Фокус". Ей удалось обогнать даже первую леди страны – Елену Зеленскую.

Супруга Владимира Зеленского заняла лишь второе место в списке. Тройку лидеров замыкает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Помимо них в число 100 самых влиятельных вошли председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс, сообщает "Общественная служба новостей".

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Автор: 24 июня 2021, 20:38 Источник: "Общественная служба новостей" ✓ Надежный источник

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