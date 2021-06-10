Россия отменила действие договора по "открытой суше" с США

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал указ о прекращении действия меморандума об "открытой суше", заключенного между Россией и Соединенными Штатами в 1992 году. На официальном портале правовой информации 10 июня размещен соответствующий документ.

Фактически Россия "закрыла сушу" для США, а точнее для американских дипломатов. С 17 июня 1992 года, после подписания соответствующего соглашения в Вашингтоне, у них была возможность без каких-либо ограничений перемещаться по России на различных видах транспорта. Единственное условие – своевременное уведомление ответственных органов. Теперь сотрудники американских дипломатических миссий, работающих в РФ, лишены этой привилегии.

Отметим, что предложение о денонсации меморандума "о понимании" межу высшими исполнительными органами власти двух мировых держав касательно "открытой суши" поступило в правительство от Министерства иностранных дел РФ. В тексте документа подчеркивается необходимость принять данное предложение.

Теперь российским властям предстоит поставить в известность американских коллег, что Россия "закрыла сушу" для США. Не исключено, что Госдепартамент Соединенных Штатов может негативно отреагировать на данное решение.