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Политика
Военный эксперт: Путин обозначил "красную линию" для Вашингтона

Военный эксперт: Путин обозначил "красную линию" для Вашингтона

Павел Фельгенгауэр считает, что американцы хотят разместить ракеты на Украине для атаки на российское руководство, поэтому Владимир Путин обозначил "красную линию" для Вашингтона
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Президент России Владимир Путин 9 июня дал интервью телеканалу "Россия 1", в котором коснулся актуальных вопросов международной политики и безопасности, в частности, связанных с Украиной и НАТО. Военный эксперт Павел Фельгенгауэр уверен, что Путин обозначил "красную линию" для Вашингтона. Об этом он рассказал "Национальной службе новостей".

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Российский лидер во время интервью не исключил, что американцы все еще хотят видеть Украину в НАТО. Фельгенгауэр подчеркнул, что появление на украинской территории базы военного альянса увеличит потенциальную угрозу для руководства России. При этом он отметил, что среди членов блока нет единого мнения о принятии Украины и парламенты стран не готовы к ратификации соответствующего соглашения, что практически сводит на нет возможность Незалежной стать частью НАТО.

Если же все-таки Украина вступит в северо-атлантический альянс, то, по словам Путина, подлетное время между Харьковом или Днепропетровском и центральной частью России сократится до семи-десяти минут. Президент задал риторический вопрос: является ли это "красной линией" для нас.

Военный эксперт сравнил данную ситуацию с напряженной обстановкой между Соединенными Штатами и Советским Союзом во время Холодной войны, когда ракеты стран были нацелены друг на друга и существовала реальная угроза уничтожения непосредственно высшего руководства.

Владимиру Путину тоже пришлось вспомнить о советских ракетах на Кубе и подчеркнуть, что при их размещении на юге Канады или на севере Мексики нам тоже удалось бы сократить подлетное время до семи-десяти минут. Таким образом, считает Павел Фельгенгауэр, президент России обозначил "красную линию" для Вашингтона.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 июня 2021, 20:53 Источник: НСН ✓ Надежный источник

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