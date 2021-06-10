Военный эксперт: Путин обозначил "красную линию" для Вашингтона

Павел Фельгенгауэр считает, что американцы хотят разместить ракеты на Украине для атаки на российское руководство, поэтому Владимир Путин обозначил "красную линию" для Вашингтона



Президент России Владимир Путин 9 июня дал интервью телеканалу "Россия 1", в котором коснулся актуальных вопросов международной политики и безопасности, в частности, связанных с Украиной и НАТО. Военный эксперт Павел Фельгенгауэр уверен, что Путин обозначил "красную линию" для Вашингтона. Об этом он рассказал "Национальной службе новостей".

Российский лидер во время интервью не исключил, что американцы все еще хотят видеть Украину в НАТО. Фельгенгауэр подчеркнул, что появление на украинской территории базы военного альянса увеличит потенциальную угрозу для руководства России. При этом он отметил, что среди членов блока нет единого мнения о принятии Украины и парламенты стран не готовы к ратификации соответствующего соглашения, что практически сводит на нет возможность Незалежной стать частью НАТО.

Если же все-таки Украина вступит в северо-атлантический альянс, то, по словам Путина, подлетное время между Харьковом или Днепропетровском и центральной частью России сократится до семи-десяти минут. Президент задал риторический вопрос: является ли это "красной линией" для нас.

Военный эксперт сравнил данную ситуацию с напряженной обстановкой между Соединенными Штатами и Советским Союзом во время Холодной войны, когда ракеты стран были нацелены друг на друга и существовала реальная угроза уничтожения непосредственно высшего руководства.

Владимиру Путину тоже пришлось вспомнить о советских ракетах на Кубе и подчеркнуть, что при их размещении на юге Канады или на севере Мексики нам тоже удалось бы сократить подлетное время до семи-десяти минут. Таким образом, считает Павел Фельгенгауэр, президент России обозначил "красную линию" для Вашингтона.