Что будет с курсом рубля после встречи Путина и Байдена: мнение экономиста

Экономист рассказал, как встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена повлияет на курс рубля.

Переговоры лидеров пройдут 16 июня в швейцарской Женеве. Специалист Никита Масленников отметил, что если итоги встречи Владимира Путина и Джо Байдена будут благоприятными, то российскую валюту ждет укрепление. По его прогнозам, курс рубля в таком случае составит 71-72 за доллар.

При худшем раскладе американская валюта будет стоить около 74 рублей, передает телеканал "360". Эксперт выразил мнение, что доллар останется на этой позиции до конца лета, если политическая ситуация не ухудшится. Осенью он вырастет до 75 или 76 рублей, добавил Масленников.

Напомним, встреча Путина и Байдена пройдет на вилле La Grange. Президенты обсудят повестку и перспективы развития российско-американских отношений, проблемы стратегической стабильности. Помимо этого, они поговорят о пандемии коронавируса и региональных конфликтах.

Политолог Андрей Манойло заявил, что Байден на предстоящих переговорах будет стараться произвести впечатление "крутого парня". По его словам, глава Белого дома планирует использовать одновременно "ковбойскую и гопническую манеру", чтобы показать, что "Америка вернулась".

Отметим, что курс рубля сегодня составляет 72,08 за доллар. Предположительно в пятницу американская валюта вырастет до 72,19 рубля.