Сенатор объяснил необходимость строительства базы ВМФ РФ в Судане интересами России как великой державы

Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Ответ России на санкции США оценили американцы: Никого не боится
Петросян показал сдавшую Кадышеву
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
партнеры
Понедельник
3 мая
Лента новостей
17:59
Находят все новые недуги: Сергей Бурунов разорился на врачей
16:44
Сбежавшая в Европу Светлана Тихановская купила билет в Минск
16:27
Лолита Милявская ведет борьбу с неизлечимой болезнью мозга
15:59
Пенсионеру стало плохо: врач советует не смотреть передачи Владимира Соловьева
15:37
Юлия Паршута выходила на сцену "Маски" с переломом
15:09
Путин утвердил список поручений по реализации послания Федеральному собранию
14:13
"Кто виноват?": Агутин втоптал в грязь песню Манижи для "Евровидения"
14:11
Украинский генерал обвинил команду Зеленского в работе на Россию: Игра в составе пятой колонны
13:40
Лазарев с горечью сообщил о сильном чувстве к Милохину
13:17
Джанабаеву увидели с жуткими синяками после родов
12:57
Превратившейся в бабушку Догилевой предложили пугать зрителей голым задом
12:34
Собянин рассказал о новейшем оснащении московских спасателей
12:34
"Папина дочка": Тяжелобольной Корчевников похвастался младенцем
12:20
"Никогда не забуду": шокированная правдой Кудрявцева кинула конверт в лицо Лазареву
11:48
"Решил собрать всех": Киркоров отметил 54-летие пышной тусовкой без Пугачевой
11:25
"Что вы творите!": раскисший Малахов расплакался прямо на съемках шоу
11:04
Россиян предупредили об опасности покупки долларов
11:04
Народный артист Олег Вавилов срочно доставлен в больницу
11:02
"Коллективный иммунитет уже не поможет": врач Богомолец о ситуации с ковидом на Украине
10:10
Беременность и скорая свадьба? Анастасия Решетова говорит откровенно
08:12
Зажигающая в ВИП-ложе Успенская произвела фурор
06:02
Целлюлит все испортил: Боня сверкнула ягодицами в растяжках
04:06
"Не хватает мужчины": многодетная Порошина мечется в поисках партнера
02:00
Отец Бритни Спирс объявил страшный диагноз певицы
23:59
В Швеции назвали позором помощь НАТО в борьбе с Россией
22:08
Вассерман предрек россиянам снижение зарплаты из-за сокращения рабочей недели
20:25
Захарова отреагировала на слова Британии о борьбе с "российской пропагандой": Обвиняет в собственных грехах
20:03
Сын Шепелева и Фриске обескуражил недетским признанием
18:14
"Он всегда лезет": ставшему таксистом Киркорову влепили оплеуху
18:14
"Ты мне – писю, я тебе – песню": Почему Меладзе отмалчивается после обвинений Лорак и Поляковой
16:55
Мурашко заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в России
15:56
"Муж бил по щекам": Паралич схватил Кожевникову за горло
15:55
Украине грозит полное отключение горячей воды и отопления из-за долгов за газ
14:27
Опухоль Донцовой рассосалась после поездки в святое место
14:23
Собянин рассказал об открытии 10 новых станций метро Москвы
13:46
"Совесть и душу продал": падший Киркоров устроил фотосессию в церкви
13:45
Экс-солистка "ВИА Гры" Грановская о грязном скандале Меладзе и Лорак: Слишком развито воображение
13:27
Журналист Дмитриев: Новым декретом Лукашенко заложит бомбу под свою власть и даст шанс оппозиции
13:03
Есть чем гордиться: Галкин показал яйца в присутствии детей
13:03
Резвящаяся с полуголым избранником Волочкова поздравила народ с Пасхой
12:14
Есть ли польза? Молодая жена Петросяна высказалась о "Модном приговоре"
12:01
Ого! Народ ахнул при виде больших яиц Агутина
11:30
"А вы бы не предложили соитие таким девушкам?": Кушанашвили об атаке Лорак на Меладзе
11:29
"Должна была меня бросить": Агутин выложил правду о браке с Варум
11:17
Украинский эксперт Чмут: Один удар России отбросит нас на 20 лет назад
10:50
"Перед детьми не стыдно?": Народ харкнул в Киркорова за мат и разврат
10:41
Красный и лысый Владимир Пресняков вызвал оторопь
08:02
"Глаз не оторвать!": Молодая жена Цекало выставила оголенную грудь
06:04
"Что за богиня?": Жаркие фото чемпионки Туктамышевой довели до экстаза
04:05
Это же Седокова! Боня стала неузнаваемой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Совесть и душу продал": падший Киркоров устроил фотосессию в церкви
Белорусские силовики записали обращение к народу: Нас рассчитывали купить
"Ты мне – писю, я тебе – песню": Почему Меладзе отмалчивается после обвинений Лорак и Поляковой
"Сознание Шариковых": Озлобленная Гузеева накинулась на россиян
"Перед детьми не стыдно?": Народ харкнул в Киркорова за мат и разврат
Лолита Милявская ведет борьбу с неизлечимой болезнью мозга
Политика
Сенатор объяснил необходимость строительства базы ВМФ РФ в Судане интересами России как великой державы

Сенатор объяснил необходимость строительства базы ВМФ РФ в Судане интересами России как великой державы

Когда стоит вопрос защиты национальных и геополитических интересов великой державы, тогда строительство опорных пунктов необходимо.
прочитано 257 раз

Так член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал вброс прозападных СМИ о якобы приостановке соглашения Москвы и Хартума по созданию пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-морского флота РФ в Судане.

ПО ТЕМЕ

Востоковед Онтиков отреагировал на фейк СМИ по российской базе в Судане

Astra Militarum: Создание базы в Судане говорит о величии нашей страны

«Для защиты национальных интересов России в некоторых районах мира, а также для выполнения ряда международных соглашений с разными странами, действительно, необходимо дополнительное военно-техническое присутствие на постоянной основе», — сказал сенатор.

Ранее ряд прозападных СМИ, ссылаясь на анонимный источник, заявили о якобы «заморозке» договора по созданию пункта МТО на берегу Красного моря. Российское посольство в Хартуме опровергло эти утверждения. Дипведомство не получало официальных уведомлений от властей Судана и назвало растиражированную СМИ информацию не соответствующей действительности.

Министерство обороны РФ до сих пор никак не отреагировало на ситуацию.

«Было бы странно, если бы наши геополитические соперники оказывали нам содействие. Они же нас противниками называют и действуют так, как действуют в таких случаях противники. Удивляться этому не надо. Принимать во внимание это необходимо», — отметил сенатор.

Кроме того, РФ в этой части мирового океана активно борется с пиратством, что также предполагает наличие опорных точек. По словам Климова, когда-то Советский Союз имел на африканской территории такого рода пункты, поэтому и сейчас они там должны быть.

«Иметь под рукой наш объект значительно проще, быстрее, удобнее, надежнее», — добавил он.

Про строительство базы военно-морского флота РФ в Порт-Судане стало известно в конце 2020 года, когда соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, африканская страна предоставит место для размещения пункта, 300 военных и до четырех кораблей. Защитят российский объект суданские солдаты.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 3 мая 2021, 18:12

комментарии

Ответить:

Антон
Пожаловаться Ответить
Где России тягаться с США и Китаем? Была когда-то великая держава, а сейчас уже нет.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Кто виноват?": Агутин втоптал в грязь песню Манижи для "Евровидения"

Певец выплеснул эмоции
Шоу-бизнес

"Что вы творите!": раскисший Малахов расплакался прямо на съемках шоу

Шоумену рассказали о настоящей любви
Шоу-бизнес

"Решил собрать всех": Киркоров отметил 54-летие пышной тусовкой без Пугачевой

Поп-король впал в кураж
Шоу-бизнес

Беременность и скорая свадьба? Анастасия Решетова говорит откровенно

Модель прокомментировала слухи

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года
Гороскоп на май 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+