Astra Militarum: Создание базы в Судане говорит о величии нашей страны

Автор Telegram-канала Astra Militarum объяснил появление фейков о российской базе в Судане желанием геополитических врагов России иметь аналогичный пункт базирования в Красном море.



Накануне несколько иностранных СМИ сообщили о заморозке соглашения о создании российской военно-морской базы, а также приостановке любого нового размещения российских военных в Судане.

Данная информация почти сразу была опровергнута представителем МИД африканской страны Аль Мансуром Булядом и посольством РФ в Хартуме. При этом российские дипломаты подчеркнули, что подобные утверждения имеют цель нанести ущерб дружественным отношениям между РФ и Суданом.

Военный эксперт, автор Telegram-канала Astra Militarum прокомментировал ситуацию нашему СМИ.

«Соглашение, которого добилось наше Минобороны, не нравится в первую очередь геополитическим врагам России, которые сами хотели бы иметь такую базу на Красном море. Потому что создание таких баз говорит о величии страны, потому что позволяет расширять зону влияния и интересов. Я думаю, аналогичные фейки будут появляться и в будущем.

Не все понимают реальное значение военных баз в других странах и особенно в таких выгодных зонах. Наличие сети оборудованных баз и ПМТО позволяет в кратчайшие сроки перемещать военные силы к любой потенциальной точке конфликта или террористической угрозы – причем, относительно скрытно», — объяснил автор Telegram-канала.

По словам эксперта, подписание договоренностей о военно-техническом сотрудничестве, ведущее вслед за собой договор о строительстве военной базы в отдельно взятой стране, расширяет не только военный потенциал нашей страны, но и ее экономические связи.

«Потому что вслед за военными в стране появляются представители бизнеса, которые действуют на взаимовыгодной основе. Таким образом, наша страна может получить не только дополнительные рынки сбыта, а вместе с ними и дополнительные статьи дохода для бюджета, но и укрепить межгосударственные связи.

То есть создание, развитие и постоянное укрепление системы укомплектованных военных баз и пунктов МТО являются наиболее важным пунктом для существования страны, которая хочет соответствовать статусу мировой державой. К сожалению, после развала Советского Союза

Россия в этом отношении значительно уступает другим постоянным членам Совета Безопасности ООН – США, Великобритании, Франции и Китаю. Но мы видим, что Министерство обороны делает все для того, чтобы изменить эту ситуацию, и вернуть величие нашей страны, например, договариваясь о создании базы в Судане», — подытожил автор Telegram-канала Astra Militarum.

Проект соглашения между Россией и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ на берегу Красного моря был подписан президентом Владимиром Путиным 16 ноября 2020 года.

Соглашение предусматривает размещение в пункте базирования трехсот военнослужащих ВС РФ. Согласно тексту заявления, у причала ПМТО может находиться до четырех российских военных кораблей одновременно. При этом, выделенные земельные участки и построенные на них объекты переходят в собственность Российской Федерации.