Astra Militarum: Создание базы в Судане говорит о величии нашей страны

Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Ответ России на санкции США оценили американцы: Никого не боится
Петросян показал сдавшую Кадышеву
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
партнеры
Четверг
29 апреля
Лента новостей
14:07
"Клеймо, от которого никогда не отмоешься": Ефремов послал дочь-трансгендера куда подальше
13:48
"Не смейте!": Валерии выдвинули требование во время съемок шоу "Маска"
13:47
"Ты переборщила": Успенская больно ткнула Спиридонову за пародию на себя
13:43
В России подскочили цены на лекарства
13:39
Убитая горем Кудрявцева назвала причину смерти брата
13:39
"Вы вообще рожали?": Джанабаева впервые показала фигуру после родов
13:38
Удаливший молочные железы известный актер-трансгендер теперь плачет перед зеркалом
13:34
Названа приблизительная стоимость пасхального набора
13:21
Названы российские регионы-лидеры по раздельному сбору мусора
13:09
"А что у тебя в штанах?": ставшая мужиком дочь Ефремова о пересадке члена и гей-контактах
13:06
"Страшно даже": Киркорова заметили в компании трансвестита
13:04
"Прожженная мамка": в Сети появился уникальный снимок Пугачевой
12:53
"Найду мужа с большим членом": называющая себя мужчиной дочь Ефремова о планах на будущее
12:50
"Двигай попой!": друг Кати Гусевой основательно потряс Филиппа Киркорова
12:41
Ничего не видел: известный актер испытал трудности в интимном моменте с Мороз
12:38
Российским пенсионерам будут раздавать яйца за прививку от COVID-19
12:34
"Ребят, вы там здоровы?": новости об алкоголизме Муцениеце после разрыва с Прилучным вызвали тревогу
12:16
Поплавская обвинила во лжи и дала пощечину вывалившей грязное белье Прокловой
11:58
Ольга Кабо отвоевала столичную квартиру: продолжение драматичной истории развода
11:44
"Я с ним часто разговариваю": жена известного российского актера общается с духом умершего сына
11:42
Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России превысил 9 тысяч
11:41
Россиянин закидал судебных приставов грязными подгузниками из-за штрафов
11:30
Репетиция парада Победы в Москве пройдет ночью
11:24
"Мне хочется побыть в себе": снявшую кольцо Ивлееву подозревают в размолвке с Элджеем
11:21
Предложение Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане назвали пиар-ходом: Забалтывает самое важное
11:17
"Как зашоренная лошадь": Утяшева рассказала о конкуренции с Кабаевой
11:16
Пьяный гость из африканской Замбии изнасиловал кассиршу в Санкт-Петербурге
11:11
Милош Бикович впервые вышел в свет с новой зазнобой
11:07
Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты
10:47
"Женушка тоже карьеру построила на скандалах": Соседов возмущен бесстыдной подставой Галкина
10:42
Появились сенсационные данные о третьем брате Меладзе: Они его скрывают
10:31
У Карпович выпала грудь в общественном месте
10:27
Кудрявцева объяснила свое отсутствие на похоронах дорогого человека
10:20
Палатка с шаурмой и 20 тысяч зарплаты: мечты подростков из глухих деревень шокировали жирующих москвичей
10:07
"Маленький и нечистый": Седокова откровенно о казусе с турком
09:20
"Вчера ты не был таким стеснительным!": видео с Муцениеце без одежды слили в Сеть
09:18
"Нейтрализовать руководство": готовившие покушение на Лукашенко раскрыли три задачи своего заговора
08:56
"У меня было много женщин": 67-летний Глызин впервые рассказал о внебрачных детях
08:48
И овощи, и фрукты, и мясо: в России резко подорожали продукты
08:43
А как же Авербух?: появились интимные фото Арзамасовой в объятиях известного актера
06:07
Тина Канделаки похвасталась взрослым сыном
03:59
Ахеджакова вбила последний гвоздь в гроб репутации затравленной Прокловой: Это мерзость
02:02
В день рождения тещи Пригожин слил в Сеть уникальный кадр
23:59
"Все решает режиссер": Спиридонова рассказала о крушении мечт
21:57
Брошенная королем Малайзии модель рассказала о воспитании сына
21:48
Под Москвой поймали серийных воришек
21:29
В Болгарии на оружейном заводе загорелся склад
21:18
Спортсменка из Польши отказалась от флага в поддержку россиянки
21:16
"Пришел покуражиться": вылетевший из "Маски" Пьеха никогда не любил шоу
20:55
Смертельное ДТП со скорой в Ялте попало на видео
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Какой-то бред": Наумов обвинил Проклову во вранье после признаний в домогательствах
В деле с наследством Баталова поставлена точка
"Все через постель": Лорак намекнула на причины конфликта с Меладзе
Заявившую о сексуальном насилии Проклову требуют жестоко наказать
Меладзе ответил на обвинения Лорак в домогательствах
"Все решает режиссер": Спиридонова рассказала о крушении мечт
Политика
Astra Militarum: Создание базы в Судане говорит о величии нашей страны

Astra Militarum: Создание базы в Судане говорит о величии нашей страны

Автор Telegram-канала Astra Militarum объяснил появление фейков о российской базе в Судане желанием геополитических врагов России иметь аналогичный пункт базирования в Красном море.
прочитано 345 раз

Накануне несколько иностранных СМИ сообщили о заморозке соглашения о создании российской военно-морской базы, а также приостановке любого нового размещения российских военных в Судане.

ПО ТЕМЕ

В ЦАР прибыла колонна военной техники из Судана

Суданский министр поблагодарил Пригожина за помощь в тяжелой экономической ситуации

Данная информация почти сразу была опровергнута представителем МИД африканской страны Аль Мансуром Булядом и посольством РФ в Хартуме. При этом российские дипломаты подчеркнули, что подобные утверждения имеют цель нанести ущерб дружественным отношениям между РФ и Суданом.

Военный эксперт, автор Telegram-канала Astra Militarum прокомментировал ситуацию нашему СМИ.

«Соглашение, которого добилось наше Минобороны, не нравится в первую очередь геополитическим врагам России, которые сами хотели бы иметь такую базу на Красном море. Потому что создание таких баз говорит о величии страны, потому что позволяет расширять зону влияния и интересов. Я думаю, аналогичные фейки будут появляться и в будущем.

Не все понимают реальное значение военных баз в других странах и особенно в таких выгодных зонах. Наличие сети оборудованных баз и ПМТО позволяет в кратчайшие сроки перемещать военные силы к любой потенциальной точке конфликта или террористической угрозы – причем, относительно скрытно», — объяснил автор Telegram-канала.

По словам эксперта, подписание договоренностей о военно-техническом сотрудничестве, ведущее вслед за собой договор о строительстве военной базы в отдельно взятой стране, расширяет не только военный потенциал нашей страны, но и ее экономические связи.

«Потому что вслед за военными в стране появляются представители бизнеса, которые действуют на взаимовыгодной основе. Таким образом, наша страна может получить не только дополнительные рынки сбыта, а вместе с ними и дополнительные статьи дохода для бюджета, но и укрепить межгосударственные связи.

То есть создание, развитие и постоянное укрепление системы укомплектованных военных баз и пунктов МТО являются наиболее важным пунктом для существования страны, которая хочет соответствовать статусу мировой державой. К сожалению, после развала Советского Союза

Россия в этом отношении значительно уступает другим постоянным членам Совета Безопасности ООН – США, Великобритании, Франции и Китаю. Но мы видим, что Министерство обороны делает все для того, чтобы изменить эту ситуацию, и вернуть величие нашей страны, например, договариваясь о создании базы в Судане», — подытожил автор Telegram-канала Astra Militarum.

Проект соглашения между Россией и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ на берегу Красного моря был подписан президентом Владимиром Путиным 16 ноября 2020 года.

Соглашение предусматривает размещение в пункте базирования трехсот военнослужащих ВС РФ. Согласно тексту заявления, у причала ПМТО может находиться до четырех российских военных кораблей одновременно. При этом, выделенные земельные участки и построенные на них объекты переходят в собственность Российской Федерации.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 29 апреля 2021, 12:49

комментарии

Ответить:

Гость715725
Пожаловаться Ответить
Нужно и в Персидском заливе создать военно-морскую базу России, у пролива, напротив ОАЭ...👍👏👏😁
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Вы вообще рожали?": Джанабаева впервые показала фигуру после родов

Актриса вышла в свет
Шоу-бизнес

"Прожженная мамка": в Сети появился уникальный снимок Пугачевой

Архивный кадр понравился далеко не всем
Сериалы

Удаливший молочные железы известный актер-трансгендер теперь плачет перед зеркалом

Эмоции зашкаливают
Шоу-бизнес

"Страшно даже": Киркорова заметили в компании трансвестита

Разразился скандал

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+