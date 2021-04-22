"Надо бить тревогу": Минкульт Украины закупил для школьников книги о гомосексуализме

Министерство культуры Украины закупило для школ и детских библиотек свыше 1200 экземпляров книг о гомосексуализме. Речь идёт о произведении для детей от пяти лет "Принцесса + принцесса: долго и счастливо", которое повествует об однополой связи между двумя женщинами. История заканчивается свадьбой главных персонажей.
Епископ Украинской православной церкви Виктор считает, что данное решение является актом пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Священнослужитель отметил, что с точки зрения религии однополые отношения свидетельствуют о моральной распущенности и являются греховным поведением. Он добавил, что Церковь осуждает проявления гомосексуальности и напомнил о высказывании американского публициста и открытого гея Майло Яннопулоса, который заявлял, что его нетрадиционная ориентация является результатом плохих отношений в семье, а не врождённой особенностью.
Епископ уверен, что украинскому обществу давно пора "бить тревогу" для защиты не только православных идей, но и для защиты детей от пропаганды "пагубной идеологии". По его мнению, от успеха этой борьбы зависит будущее страны, передаёт телеканал "Царьград".
Эксперт по религии Михаил Тюренков, в свою очередь, убеждён, что попытка властей Украины пропагандировать гомосексуализм и другие извращение является одним из способов Незалежной противопоставить себя России.
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