Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

"Спеклась и съежилась": морщинистой Варум поставили неутешительный диагноз
Суд разберется: финал шоу "Маска" обернулся возмутительным скандалом
"Прекратите издеваться над человеком!": Сафронов набросился на позорящую Зайцева семью
"Это ж ***": Лазарев не сдержался при виде полураздетой Лорак
партнеры
Четверг
22 апреля
Лента новостей
15:38
"Всему миру все ясно": сенатор Пушков ответил "толстокожим" США
15:35
Запад обвинили в игнорировании геноцида русских на Украине: Ужасающие преступления
15:13
Улыбающуюся Миддлтон заметили на публике сразу после похорон
14:52
"Скоро тети пойдут копать любимые грядки": беременная Горбань обнажила грудь и ответила завистникам
14:51
Эксперт Хавич: слова Путина об Украине не оправдали ожиданий польских политиков
14:50
Коварная разлучница публично призналась в чувствах к Прилучному
14:36
В Удмуртии лихач насмерть сбил двух человек
14:30
В Кремле озвучили темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
14:30
"Отравляющее и омерзительное чувство": Пьеха раскрыл причину развода
14:20
На юге Петербурга загорелся жилой многоквартирный дом
14:18
Знаменитая ведущая-лесбиянка шокировала признанием об употреблении наркотиков
14:11
"Еле ноги унес": участвовавший в афере известный актер сам попал в лапы жуликов
14:07
Восточная политика Украины опасна для России – политолог Серенко
13:50
Песков в подробностях рассказал о новых выплатах на детей
13:47
В Мытищах организована проверка по факту стрельбы подростка по людям
13:43
Политолог Дзермант: преемник Лукашенко продолжит его внутриполитический курс
13:40
"Коза, шифровщица!": Тодоренко разинула рот при виде Бузовой
13:25
Уголовник обчистил квартиру в Балашихе более чем на 5 миллионов рублей
13:17
"В честность и порядочность Эрнста и Аксюты не верю!": Соседов высмеял севший в калошу Первый канал
13:08
"Твоя мамаша тебя бросила": жившего в детдоме Милохина публично унизили
13:07
Чего ждать от новой встречи Путина и Лукашенко: мнения политологов
13:02
Пьяный житель Тюмени распылил перцовый газ в автобусе с детьми
12:58
Ревность и возмездие: молодой муж отомстил развратной Седоковой
12:27
Скрытная Шейк впервые показала совместное фото с дочерью
12:13
Возбуждено уголовное дело после жалоб Наргиз на травлю
11:58
"Опасаюсь физического устранения": до смерти перепуганная Максакова молит о помощи
11:38
Разбила семью: известный продюсер бросил жену ради Ани Лорак
11:36
В России за сутки выявили почти 9 тысяч заразившихся COVID-19
11:33
"Это все из-за тебя!": разбогатевший Костя Цзю высказал все в лицо эмигрировавшему в Австралию отцу
11:27
Лукашенко вылетел в Москву для встречи с Путиным
11:13
Захарова высказалась о скандале между Россией и Чехией: Прага загнала себя в тупик
11:12
"Надо было счетчик обнулить": разбитная Боня похвасталась интимными приключениями
11:07
Москвичам пообещали две волны весеннего тепла до конца апреля
11:04
Причина раскрыта: почему Джанабаева прятала беременность от Меладзе
10:30
"Маму убили": отчаявшаяся дочь пригрозила эксгумацией тела Цывиной
10:25
В Петербурге самосвал столкнулся с груженным бревнами лесовозом
10:22
"Выглядит нелепо": надменную Долину прилюдно унизили после громкого скандала
10:15
В России упростят получение доплат к пенсии: кого коснется
10:00
Как девочка: 75-летняя Рубальская сообщила о подтяжке лица
09:55
Оскорбленная дочь публично оставила Борисову
09:53
В Москве вооруженный гражданин ограбил цветочный магазин
09:49
"Разругались вдребезги": рассекречены детали романа Дорониной и Ефремова
09:27
"Перестану заниматься собой": показавший голый зад Батрутдинов заговорил о женитьбе
09:20
Из Мексики – в гробу: поклонники Лазарева шокированы новостью о смертельном падении с лестницы
09:10
В России выросли цены на яйца и картофель
09:02
Зеленский пытается спасти свой рейтинг за счет популярности Путина – эксперт Муратов
08:39
Песков о секретности послания Путина: Никакой тайной работы не ведется
08:30
"Несчастливая судьба": страшная участь Прокловой довела Кудрявцеву до слез
08:01
Новые турецкие сериалы летнего сезона 2021 года
06:08
Петросян показал сдавшую Кадышеву
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Прилюдные забавы Лазарева и Малиновского вызвали недоумение
"Бог не зря детей не дал": бывшая жена любовника Макеевой перешла все границы
Легендарный советский актер пожаловался на нищету
"Самая жадная женщина": оставшаяся с носом вдова Марьянова сделала заявление
"Очень рано": преждевременный уход Азизы ошарашил Резника
"Смотри, какие сиськи": отношения Шепелева с детьми потрясли россиян
Политика
Эксперт Хавич: слова Путина об Украине не оправдали ожиданий польских политиков

Эксперт Хавич: слова Путина об Украине не оправдали ожиданий польских политиков

Польские политики ожидали от Владимира Путина более жестких формулировок в отношении Украины в послании Федеральному собранию. Так считает автор Украина.ру Олег Хавич.
прочитано 395 раз

Обращаясь с посланием к Федеральному собранию, Владимир Путин высказался о ситуации на Украине. Президент России вспомнил о Викторе Януковиче, которого отстранили от власти путем вооруженного переворота и едва не убили. Во время выступления он отметил, что такие практики не допустимы и переходят все границы: "Никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране".

ПО ТЕМЕ

Чего ждать от новой встречи Путина и Лукашенко: мнения политологов

В Кремле отреагировали на обращение Зеленского к Путину

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Выступление российского лидера хоть и было разобрано на цитаты, от него явно ожидали большего. В частности, польские политики ждали, когда Путин скажет то, что можно было бы интерпретировать как признак "российской агрессии", уверен Олег Хавич.

Эксперт предполагает, что именно поэтому 21 апреля встречались президент Польши, министр обороны, начальник Генштаба и руководители спецслужб, а также проводилось заседание комиссии польского Сената по иностранным делам, которую контролирует либерально-консервативная партия "Гражданская платформа".

Также Хавич отметил, что не понимает слова начальника Бюро национальной безопасности Польши Павла Солоха о том, "ситуация на Украине весьма серьезная, требующая сотрудничества, прежде всего, союзников по НАТО и наших партнеров в регионе", ведь все страны региона (помимо Украины и Белоруссии) и так являются членами Североатлантического Альянса.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
Автор: 22 апреля 2021, 14:51 Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Мороз и солнце: как Путин и Шойгу отдохнули в заснеженной тайге

комментарии

Ответить:

Гость701313
Пожаловаться Ответить
Давайте торговаться. Кто обеспеит мне переезд и получение гр Монако в течение 3 дней? Кстати почему прозхер мою гостиницу Париж армянам за башмаки продал? А мне в довесок жуковых накосивших там на ремонте отравлять жизнь стройкой под бок подсунул? И пришел просить о помощи....надо же быть таким <цензура>...
Гость701313
Пожаловаться Ответить
А то он тут по тайге <цензура> проветривает., а я должна в некомфортных условиях ждать? Нет уж хватит. Наждались. Давай решай вопрос. Или <цензура> здуй с должности, или плати компенсацию за украденное тобой мое время.
Гость701313
Пожаловаться Ответить
Трое суток. Выбирай. Или ты уходишь. Или я получаю, что хочу.
Гость701313
Пожаловаться Ответить
Трое суток, чтобы я это все получила.
Гость701313
Пожаловаться Ответить
<цензура>, ты уходишь? Нет? Тогда почему я до сих пор не в Монако? Ну, либо уходи, либо давай квартиру в Монако. Трое суток на решение вопроса.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Петросян показал сдавшую Кадышеву

Публика давно не видела народную артистку
Шоу-бизнес

Разбила семью: известный продюсер бросил жену ради Ани Лорак

Исполнительница поделилась подробностями романа
Шоу-бизнес

Ревность и возмездие: молодой муж отомстил развратной Седоковой

Певица спровоцировала баскетболиста на ответный шаг
Шоу-бизнес

Причина раскрыта: почему Джанабаева прятала беременность от Меладзе

Певица поделилась своей позицией

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+