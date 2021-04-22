Чего ждать от новой встречи Путина и Лукашенко: мнения политологов

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в четверг, 22 апреля, в Москве. В пресс-службе Кремля сообщили, что лидеры двух стран обсудят развитие стратегического партнерства и работу в рамках Союзного государства, однако конкретные темы, которые затронут главы государств, не назвали.
По мнению ведущего эксперта Центра политического анализа Михаила Захарова, Путин хотел бы обсудить с Лукашенко транзит власти или оказать ему поддержку. В последнем случае российский лидер якобы потребовал бы что-то взамен – например, "Беларуськалий", производителя тракторов или МАЗ.
Президент Научно-исследовательского центра Мизеса, белорусский политолог Ярослав Романчук считает, что итоги переговоров Путина и Лукашенко будут озвучены сразу. В противном случае Александр Григорьевич покинет Москву с обещаниями получить деньги после того, как он подпишет все дорожные карты, считает эксперт.
Напомним, последний раз Владимир Путин и Александр Лукашенко проводили переговоры 22 февраля. Тогда главы государств, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, договорились продолжить работу в сферах Минобороны, Минэкономразвития и налоговых служб.
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