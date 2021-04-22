Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

"Спеклась и съежилась": морщинистой Варум поставили неутешительный диагноз
Суд разберется: финал шоу "Маска" обернулся возмутительным скандалом
"Прекратите издеваться над человеком!": Сафронов набросился на позорящую Зайцева семью
"Это ж ***": Лазарев не сдержался при виде полураздетой Лорак
партнеры
Четверг
22 апреля
Лента новостей
13:50
Песков в подробностях рассказал о новых выплатах на детей
13:47
В Мытищах организована проверка по факту стрельбы подростка по людям
13:43
Политолог Дзермант: преемник Лукашенко продолжит его внутриполитический курс
13:40
"Коза, шифровщица!": Тодоренко разинула рот при виде Бузовой
13:25
Уголовник обчистил квартиру в Балашихе более чем на 5 миллионов рублей
13:17
"В честность и порядочность Эрнста и Аксюты не верю!": Соседов высмеял севший в калошу Первый канал
13:08
"Твоя мамаша тебя бросила": жившего в детдоме Милохина публично унизили
13:07
Чего ждать от новой встречи Путина и Лукашенко: мнения политологов
13:02
Пьяный житель Тюмени распылил перцовый газ в автобусе с детьми
12:58
Ревность и возмездие: молодой муж отомстил развратной Седоковой
12:27
Скрытная Шейк впервые показала совместное фото с дочерью
12:13
Возбуждено уголовное дело после жалоб Наргиз на травлю
11:58
"Опасаюсь физического устранения": до смерти перепуганная Максакова молит о помощи
11:38
Разбила семью: известный продюсер бросил жену ради Ани Лорак
11:36
В России за сутки выявили почти 9 тысяч заразившихся COVID-19
11:33
"Это все из-за тебя!": разбогатевший Костя Цзю высказал все в лицо эмигрировавшему в Австралию отцу
11:27
Лукашенко вылетел в Москву для встречи с Путиным
11:13
Захарова высказалась о скандале между Россией и Чехией: Прага загнала себя в тупик
11:12
"Надо было счетчик обнулить": разбитная Боня похвасталась интимными приключениями
11:07
Москвичам пообещали две волны весеннего тепла до конца апреля
11:04
Причина раскрыта: почему Джанабаева прятала беременность от Меладзе
10:30
"Маму убили": отчаявшаяся дочь пригрозила эксгумацией тела Цывиной
10:25
В Петербурге самосвал столкнулся с груженным бревнами лесовозом
10:22
"Выглядит нелепо": надменную Долину прилюдно унизили после громкого скандала
10:15
В России упростят получение доплат к пенсии: кого коснется
10:00
Как девочка: 75-летняя Рубальская сообщила о подтяжке лица
09:55
Оскорбленная дочь публично оставила Борисову
09:53
В Москве вооруженный гражданин ограбил цветочный магазин
09:49
"Разругались вдребезги": рассекречены детали романа Дорониной и Ефремова
09:27
"Перестану заниматься собой": показавший голый зад Батрутдинов заговорил о женитьбе
09:20
Из Мексики – в гробу: поклонники Лазарева шокированы новостью о смертельном падении с лестницы
09:10
В России выросли цены на яйца и картофель
09:02
Зеленский пытается спасти свой рейтинг за счет популярности Путина – эксперт Муратов
08:39
Песков о секретности послания Путина: Никакой тайной работы не ведется
08:30
"Несчастливая судьба": страшная участь Прокловой довела Кудрявцеву до слез
08:01
Новые турецкие сериалы летнего сезона 2021 года
06:08
Петросян показал сдавшую Кадышеву
04:09
Анджелине Джоли пришлось вернуться к актерской карьере
02:02
Дочь Кэтрин Зеты-Джонс стала копией роскошной мамы
00:07
Принц Гарри нанес удар под дых королеве Елизавете II
22:10
Легендарный советский актер пожаловался на нищету
22:04
Что будет с рублем после послания Путина Федеральному собранию
21:54
В центре Москвы горит жилой дом
21:42
Цитаты из послания Путина Федеральному Собранию оставят на медиафасадах на двое суток
21:38
Сын Валерии травмировался на отдыхе
21:07
Главу штаба Навального в Петербурге задержали
20:21
Вскрылась жуткая подробность о смерти звезды Глухаря
20:14
В России умерла заслуженная артистка
20:04
Вонючий красный ручей под Петербургом начали проверять
20:02
Годится ему во внучки! Любовница забеременела от мужа звезды 90-х
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Прилюдные забавы Лазарева и Малиновского вызвали недоумение
"Бог не зря детей не дал": бывшая жена любовника Макеевой перешла все границы
Легендарный советский актер пожаловался на нищету
"Люди поменяли ко мне отношение": разочарованная Зудина перестала питать надежды и строить иллюзии
"Самая жадная женщина": оставшаяся с носом вдова Марьянова сделала заявление
"Очень рано": преждевременный уход Азизы ошарашил Резника
Политика
Чего ждать от новой встречи Путина и Лукашенко: мнения политологов

Чего ждать от новой встречи Путина и Лукашенко: мнения политологов

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко готовятся к переговорам. Политологи и эксперты поделились мнениями касательно этой встречи.

Продолжение: Политолог Дзермант: преемник Лукашенко продолжит его внутриполитический курс
прочитано 318 раз

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в четверг, 22 апреля, в Москве. В пресс-службе Кремля сообщили, что лидеры двух стран обсудят развитие стратегического партнерства и работу в рамках Союзного государства, однако конкретные темы, которые затронут главы государств, не назвали.

ПО ТЕМЕ

Лукашенко вылетел в Москву для встречи с Путиным

Путин возмутился отсутствием реакции Запада на подготовку переворота в Белоруссии: Перешли все границы

Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По мнению ведущего эксперта Центра политического анализа Михаила Захарова, Путин хотел бы обсудить с Лукашенко транзит власти или оказать ему поддержку. В последнем случае российский лидер якобы потребовал бы что-то взамен – например, "Беларуськалий", производителя тракторов или МАЗ.

Президент Научно-исследовательского центра Мизеса, белорусский политолог Ярослав Романчук считает, что итоги переговоров Путина и Лукашенко будут озвучены сразу. В противном случае Александр Григорьевич покинет Москву с обещаниями получить деньги после того, как он подпишет все дорожные карты, считает эксперт.

Напомним, последний раз Владимир Путин и Александр Лукашенко проводили переговоры 22 февраля. Тогда главы государств, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, договорились продолжить работу в сферах Минобороны, Минэкономразвития и налоговых служб.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: president.gov.by
Автор: 22 апреля 2021, 13:07 Источник: BFM.RU ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Двуличный Лукашенко заискивал перед Путиным на Валааме

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Очень рано": преждевременный уход Азизы ошарашил Резника

Это большая потеря
Шоу-бизнес

Елена Малышева помолодела и превратилась в жгучую брюнетку

Ведущая предстала рядом с коллегой
Шоу-бизнес

"Бог не зря детей не дал": бывшая жена любовника Макеевой перешла все границы

Она настаивает на встрече
Шоу-бизнес

Внучка Гурченко намекнула на роман с Шаляпиным

Елена Королева вновь появилась в компании артиста

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+