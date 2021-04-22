Восточная политика Украины опасна для России – политолог Серенко

По мнению руководителя Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрея Серенко, Украина ставит в неудобное положение Россию, развивая отношения со странами Азии.

Политолог отметил, что Украина, находясь в состоянии кризиса, была занята решением внутренних проблем, нежели внешней политикой. Это привело к тому, что азиатские страны покинули рынок. Вместе с тем украинские дипломаты и их западные союзники были сосредоточены на России. Теперь же Киев понимает, что необходимо найти новых партнеров и наращивать экономический потенциал.

Двигаться в этом направлении Украине поможет так называемая восточная политика, считает Серенко. Сейчас достаточно лояльны к Киеву такие государства, как Турция, Пакистан. Также дружелюбно настроены страны Персидского залива. Политолог не сомневается: если Украина обзаведется азиатскими партнерами, это вызовет трудности для России.

По мнению руководителя аналитического центра РОП, стратегия Киева может увенчаться успехом. Сейчас украинские политики занимаются реализацией глобальных экономических проектов, которые, казалось, невозможно было осуществить из-за кризиса.

Чтобы другие страны отказались от сотрудничества с Россией, Украине нужно лишь предоставить им более выгодные условия, считает Серенко. А русофобские настроения на Западе являются большой удачей для Киева.