Песков: Отношения Москвы и Вашингтона находятся в низшей точке

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал скорый отъезд посла США Джона Салливана из России.



Американский дипломат отправится в Вашингтон на этой неделе. Отмечается, что Салливан встретится с членами администрации для консультации. Посол заверил, что вернется в Москву до того, как состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Отъезд дипломата прокомментировал представитель Кремля. Дмитрий Песков отметил, что "отношения Москвы и Вашингтона сегодня находятся в своей низшей точке" из-за санкционной политики последней. Он напомнил, что Россия приняла несколько ответных мер на ограничения США.

Спикер Кремля заявил, что посол вернется, когда "возникнет целесообразность". Песков также рассказал, что Салливан не был принудительно выдворен из России. По его словам, власти могут только порекомендовать дипломату покинуть страну, но не заставить его сделать это.

В четверг, 15 апреля, стало известно о том, что Вашингтон ввел санкции против Москвы. В список попали как физические, так и юридические лица. Власти США обвинили их в попытке вмешаться в ход выборов и многочисленных кибератаках. В России отвергли эти обвинения.

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп недавно призвал Джо Байдена прекратить давление на Москву. По его мнению, США должны вести дела с Россией, а не подталкивать ее к тесному сотрудничеству с Китаем. Подробнее о позиции бизнесмена – в этом материале.