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Политика
Ответ России на санкции США оценили американцы: Никого не боится

Ответ России на санкции США оценили американцы: Никого не боится

Американские пользователи прокомментировали новость о том, что Россия готовится дать симметричный ответ на санкции США.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее сообщил, что страна зеркально ответит на высылку десяти дипломатов из Вашингтона. По его словам, десяти сотрудникам американского посольства скоро предложат покинуть Москву. Глава ведомства предупредил еще о нескольких ответных мерах на санкции США.

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Многие зрители американского канала Fox News высказались в поддержку России. Один из пользователей заявил, что Джо Байден совсем не годится для должности президента Штатов. Он считает, что его предшественник, республиканец Дональд Трамп действительно хотел лучшего для страны и граждан.

Другой комментатор отметил, что санкции США не могут напугать главу России Владимира Путина. Он подчеркнул, что россияне "никого не боятся и готовы дать сдачи". Пользователь напомнил, как СССР расправился с Германией. "Очень глупо провоцировать войну с Россией", – приводит его слова ИноСМИ.

Еще один американский комментатор посоветовал России расслабиться и смотреть, как Соединенные Штаты постепенно саморазрушаются. Он рассказал, что нация сильно разобщена. По мнению зрителя Fox News, в ближайшее время Америка перестанет существовать как государство.

О новых санкциях США было объявлено в минувший четверг, 15 апреля. Власти внесли в список более тридцати российских физических и юридических лиц за якобы вмешательство в американские выборы и многочисленные кибератаки. Кроме того, Вашингтон сообщил о высылке десяти дипломатов.

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Фото: Fotostand / K. Schmitt/ www.globallookpress.com
Автор: 19 апреля 2021, 21:15 Источник: ИноСМИ ✓ Надежный источник

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