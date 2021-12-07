Правительство хочет приучить россиян к заботе о природе с помощью нового закона

Компания "Российский экологический оператор" (РЭО) составил список, в котором указал 28 одноразовых пластиковых изделий, а также упаковки, которые необходимо запретить в РФ. В документе идет речь о пластиковых трубочках, тарелках, стаканах и крышках, приборах, капсулах от кофе и других товарах.
Все это может исчезнуть из обихода уже через полтора года. Во вторник, 7 декабря, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала представителям СМИ, что одноразовую пластиковую посуду, а также изделия из цветного неперерабатываемого пластика могут запретить в России в начале 2023 года.
Кстати, о том, что производство одноразовых товаров из пластика прекратиться в России совсем скоро, говорил министр природных ресурсов и экологии России на Восточном экономическом форуме в сентябре. Тогда глава ведомства отметил, что запрет будет вводиться постепенно.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров поддерживает эту инициативу. Ведомство уже изучает список из 28 одноразовых пластиковых товаров, подлежащих запрету. Однако, по мнению министра, к 2024 году страна не сможет отказаться от использования пластика полностью.