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Общество
Экология покупок: как уменьшить количество мусора при посещении магазинов

Экология покупок: как уменьшить количество мусора при посещении магазинов

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Борьба с мусором давно стала одной из важнейших и острых социальных тем. Экологи и эксперты рассказали, какие правила надо соблюдать, чтобы покупать продукты в наиболее экологичной таре и минимизировать вред природе от использованных упаковок приобретенных товаров.
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В Москве работает масштабная программа по раздельному сбору и накоплению отходов, по которой горожане сами сортируют на полезные компоненты и смешанный, не пригодный к переработке мусор. Но ведь количество такого мусора каждый из нас может сократить еще на этапе похода в супермаркеты.

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"Если хотите нанести наименьший вред окружающей среде, складывайте овощи и фрукты в свою тару, - советует руководитель экопроекта "Молодой Гвардии Единой России" "С любовью к планете" в Московской области Диана Алумянц. – Стоит однажды приобрести сумки, авоськи и мешочки, а также емкости для хранения, и они послужат долгие годы в отличие от любой другой заводской упаковки".

Если говорить о самой экологичной таре – это однозначно стекло. Перерабатывается бесконечное множество раз, не взаимодействует с продуктами питания. То же самое можно сказать про жесть, алюминий. Также более экологичная тара, продолжает эксперт, – это та, что произведена из вторичного сырья – на ней будет нарисован круглый или треугольный знак со стрелками. Такая упаковка перерабатывается снова и снова, на нее затрачивают гораздо меньше ресурсов, и производство наносит меньший вред.

Любую тару после использования нужно очистить от остатков пищевых продуктов. Затем сдать либо на профильные предприятия, либо поместить в синий контейнер, куда следует складывать любые полезные для переработки компоненты (стекло, металл, пластик, картон и т.д.)

"В гипермаркеты и ларьки можно ходить со своими фруктовками, это тканевые многоразовые мешочки, в которые без проблем можно класть продукты и также взвешивать, как и в фасовочном пакете, – соглашается руководитель общественной организации "Мусора.Больше.Нет" Карина Ивченко. – Продавцы уже нормально реагируют, а в некоторых торговых сетях такие фруктовки даже есть в продаже на кассе".

Фото: Игорь Иванко/АГН Москва

В ларьки с орехами и сухофруктами можно ходить со своими многоразовыми баночками, продавец просто должен сбросить на весах вес тары и взвесить чистый продукт. Так делали еще до массового внедрения одноразовых пакетов, проблем ни у кого не возникало, просто почему-то потом мы решили, что это неудобно.

Сейчас также появляются магазины без упаковки, как офлайн, так и онлайн, и с доставкой на дом. Такие магазины закупают крупы, орехи, масла большими объемами и разливают покупателю в его тару, если заказываешь доставку, то при приезде на дома все пересыпается в тару клиента.

Эксперты советуют по возможности покупать товары в той упаковке, которую можно потом сдать на переработку.

"Идеально экологичная упаковка – та, которой нет, или многоразовая, – считает менеджер проектов по устойчивому развитию Rubbermaid Commercial Products Полина Кособокова. – Например, если вы покупаете один грейпфрут, его смело можно не упаковывать, дополнительный пакет никак не повлияет на доступ микробов и вирусов к мякоти фрукта – дома вы в любом случае его помоете и съедите очищенным".

А имея с собой тканевый или сетчатый мешочек-фруктовку, можно делать более экологичный выбор и не брать огурцы на подложке. На американских контейнерах для раздельного сбора отходов часто пишут "Bottles&Cans" -"Бутылки/банки". Этот идеально короткий ответ на то, какая упаковка перерабатывается в 95% случаев, актуален и в России.

Если есть вариант купить молоко в тетра-пак или молоко в пластиковой бутылке – выбирайте бутылку. Кетчуп, майонез и джем встречаются баночках, у которых точно больше шансов быть переработанными. В упаковке не должно быть остатков продукта, для этого ее надо ополоснуть.

Фото: Андрей Любимов/АГН Москва

"С собой в магазин можно взять сетки для овощей и фруктов, льняные пакетики для орешков и хлеба, многоразовые контейнеры и стаканы для еды навынос, – рассказывает генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner Инна Анисимова. – Конечно, таким образом почти невозможно приобрести жидкие и "мокрые" товары в магазине. При возможности стоит выбирать упаковку, которая перерабатывается. Например, стекло или пластик с маркировкой PET. После использования упаковку необходимо сполоснуть и высушить".

По словам эксперта, во многих магазинах уже начинают бороться за экологию. Это поддерживает лояльность потребителей, которые стремятся уменьшить вред окружающей среде. Например, в Uniqlo уточняют, нужен ли покупателю пакет, а на кассе продают хлопковые авоськи. В "Азбуке вкуса" также можно найти многоразовые шопперы, а в "Пятерочке" – сетчатые мешочки для весовых товаров.

"Во время шоппинга все чаще покупатели задумываются об экологичности упаковки товаров, – говорит исполнительный директор сервиса доставки продуктов и товаров SaveTime Дмитрий Дорошенко. – И здесь нужно учитывать два фактора: не только сохранность продуктов или бытовых вещей, но и экологию производства, возможность переработки и влияние на окружающую среду в целом.

Упаковка из стекла считается наиболее экологичной. В такой таре продукция хранится долго под герметичной крышкой, не теряя своих свойств. Что касается пластика, в котором продается большинство напитков, то современные технологии позволяют переработать емкости без вреда для окружающей среды.

Бумажный пакет разлагается быстрее пластикового, и пользуется большим спросом среди наших клиентов. Мы ввели даже отдельную услугу – упаковка заказа в бумажные пакеты. Часто мы слышим просьбы наших покупателей использовать как можно меньше полиэтилена при формировании заказа, что говорит о хорошей тенденции экологически ответственного потребления".

Но большинство экспертов сходятся во мнении, что лучше всего ходить в магазин с холщовыми сумками: они прочные, многоразовые и подлежат переработке.

Автор: 25 августа 2020, 15:54 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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