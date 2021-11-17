В регионах России начали закупать баки для раздельно сбора отходов

В регионах России стартовали закупки контейнеров для раздельного сбора мусора. В октябре на эти нужды правительство выделило субсидии в размере 1 млрд рублей. Всего, как сообщает Общественная служба новостей, планируется приобрести 65,5 тысячи контейнеров для 46 субъектов.

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, деньги на эти нужды уже получили Калининградская, Брянская и Пензенская области, республики Башкортостан, Кабардино-Балкария, а также Красноярский край. В течение месяца контейнеры для раздельного сбора отходов поставят еще в 16 регионах. До 2024 года в России должны закупить около 800 тысяч баков.

