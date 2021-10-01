Разработчики ДЭГ опровергли обвинения в наличии фальсификаций в электронном голосовании

Фальсификаций в пользу партии власти в ходе дистанционного электронного голосования в Москве не было, об этом говорит анализ данных по переголосовавшим избирателям, сообщил руководитель управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. По его словам, возможность изменить решение отняла от провластных партий и кандидатов в разы больше голосов, чем от других.

В ходе переголосования кандидаты от партии власти и списка мэра Сергея Собянина не получили, а потеряли голоса почти во всех столичных округах, написал Костырко в своем блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

Он указал на отсутствие оснований в том, чтобы обвинить ДЭГ в непрозрачности. В противном случае эксперты не сумели бы проанализировать базу данных, цепочки переголосований и сделать выводы. Костырко напомнил, что на сайте ОП уже неделю висят графики и весь массив данных.

Представитель московского правительства назвал неверными утверждения некоторых экспертов. Заявления о том, что кто-то имел ключ расшифровки до конца голосования и возможность анализировать результаты в реальном времени Костырко счел "фантастическими" и заверил, что такое исключено.

Он напомнил, что ключ расшифровки разделили и отдали семи хранителям в присутствии наблюдателей и журналистов. Части ключа хранились в банковских ячейках.

Недостоверными Костырко назвал и заявления о голосовании ботов на ДЭГ. По его словам, это опровергают данные поведения избирателей. "Поведение тех, кто в блоках с явкой 80%, один в один совпадает с теми, кто в блоках с явкой 96,5%", – отметил представитель правительства Москвы.

Костырко призвал делать выводы с опорой на данные технической группы ДЭГ. Ее заключение было опубликовано сегодня, написал Костырко.

Техническая группа не выявила нарушений, которые могли бы повлиять на ход работы системы ДЭГ. "Подозрительное" поведение избирателей объясняется внешними факторами, например, информационными рассылками, отметили специалисты. Среди них – глава группы Владимир Чернецкий и член общественной палаты Москвы, эксперт в сфере IT Дмитрий Кузнецов, программисты Евгений Федин и Александр Хованский и независимые эксперты.