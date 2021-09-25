Путин: сомнения в ДЭГ в Москве возникли потому, что кому-то не понравился результат

Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Раздвинувшая "ножки" Стриженова засветила пышную растительность
"Мы расстаемся": Муж Королевой настоял на разводе
Изрезанный хирургами Крутой тает на глазах
Истощенный сын Орбакайте рассказал о страшном недуге
партнеры
Суббота
25 сентября
Лента новостей
18:04
Униженная экс-мужем Алана Мамаева мечтает о возмездии: Надо было дать утонуть в дерьме
17:45
20 лет одиночества: Зверски избитая Алиса Мон стала феминисткой
17:14
"Выполняла мужскую роль": раскрыты настоящие причины развода Гагариной с Исхаковым
16:43
Слава повертела упругим задом назло Собчак
16:40
"Это утопия": стало известно об алкоголизме Марины Федункив
15:54
Политолог Басараб назвал имя теневого президента Украины: Укрепляет власть
15:35
Вернувшаяся с того света МакSим выставила напоказ голые кости: На Жанну Фриске смахивает
14:44
Экс-партнерша Лободы раскрылась после слухов о романе с певицей
14:17
Зеленский спровоцирует гражданскую войну – украинский военный
14:05
"Слезы подступают": звезда "Уральских пельменей" взвыла от тоски
13:54
"Не захотел, чтобы я была конкуренткой": Чурикова вскрыла грязную правду о Театре сатиры
13:12
"Что это за животное?": публика забросала льдом участника группы "Иванушки International"
12:40
"Она нереальная!": Женатый Фадеев полюбил другую
12:21
Подполковник СБУ в запасе: Зеленский не перестал быть шутом
12:10
Проигравший суд за квартиру Алибасов пообещал Шукшиной вернуться после развода
11:53
"Роковая ошибка": Отсталая Бузова публично осрамилась
11:00
"Знаю с рождения": Киркоров нежно обратился к наследникам Пугачевой после ссоры
10:59
"Маргинализировать Лукашенко": политолог Усов о выгоде Кремля от миграционного кризиса в Белоруссии и ЕС
10:48
"В голове один секс": Соседов вычислил геев среди российских звезд
10:43
"Дикость полная": внебрачный сын Игоря Круто ждет ребенка
06:43
Мясная запеканка от Екатерины Стриженовой: Пошаговый рецепт
04:37
Бен Аффлек избавился от Дженнифер Лопес после громкого воссоединения
02:14
Артамонов день: традиции и обычаи 25 сентября
00:03
Повара открыли собственный камерный ресторан на Патриках
22:05
Боня угодила в скандал на съемках нового шоу
21:53
На юге Москвы из-за нелегальной продажи психотропных веществ закрыли аптеку
21:50
Зеленского подозревают в фальсификации покушения на своего помощника
21:25
В Новой Москве нашли труп беременной женщины
21:17
"Я опять начала страдать": Кудрявцева взвыла из-за сильных болей
20:54
В Сочи неожиданно прилетел самолет президента Белоруссии
20:44
Вскрылись причины расставания Илона Маска и певицы Граймс
20:31
В Орехово-Зуево мужчина утонул после падения с гидроцикла
20:13
"Не хватает молодой": Сбежавший от Пугачевой Галкин оттянулся на яхте
19:55
"Что с лицом?": после новости о внебрачной дочери жены Тарзан изменил внешность
19:52
Цепкало призвал силовиков дать показания против Лукашенко на уголовном суде
19:12
Купивший квартиру Слава Марлоу вынужден брать кредит на шкаф
18:54
Миддлтон показала свои формы в мини-юбке после слухов о беременности
18:53
Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре в конце недели
18:21
Экс-министр Латушко предсказал крах банковской системы Белоруссии
18:17
К чему приведут новые санкции Байдена против госдолга России
18:15
Непоправимый ущерб репутации: у принца Чарльза серьезные неприятности
17:50
"Концерт отменять?!": Воля врезал зарвавшейся Бузовой
17:47
Серьезная угроза: Хмельницкая из-за осложнений оказалась в клинике под капельницей
17:34
Зеленский строит на Украине олигархическую вертикаль – политолог Березовец
17:21
Пропавшую Кудрявцеву нашли в гримерке у похабника
16:58
В третий раз за 20 лет: севшая вдова Этуша обратилась к народу за помощью
16:58
Варшавер об увольнении ставшего депутатом Певцова: Он понимает, на что пошел
16:51
"Я не умею петь!": Ползущая на коленях Бузова ляпнула правду
16:43
"Похожа на похабного отца": дочь Панина облили помоями
16:37
Заведенная Стриженова показала свои помидорчики
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Роковая ошибка": Отсталая Бузова публично осрамилась
"Мерзкое личико": Женоподобного сына Королевой смачно выпороли
"Сердце кровью обливается": измотанная Макеева взвыла из-за жуткой несправедливости
Мусор после Бузовой выносят ведрами
"Не хватает молодой": Сбежавший от Пугачевой Галкин оттянулся на яхте
Лидер НАУ Латушко: Преступлениями Лукашенко займется прокуратура
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Путин: сомнения в ДЭГ в Москве возникли потому, что кому-то не понравился результат

Путин: сомнения в ДЭГ в Москве возникли потому, что кому-то не понравился результат

Президент России Владимир Путин встретился с лидерами партий, прошедших в восьмой созыв Государственной Думы. Глава государства прокомментировал итоги дистанционного электронного голосования в Москве.
прочитано 264 раза

Сомнения в процедуре возникли не из-за качества ее проведения, а потому, что кого-то не устроил результат, считает глава государства. "Но это всегда так бывает", – заметил президент.

ПО ТЕМЕ

Эксперты оценили безопасность и надежность системы электронного голосования

Мосгоризбирком: онлайн-голосование прошло в полном соответствии с законом

По его словам, в "Единой России" было много вопросов по онлайн-выборам, но систему было решено применить из-за ее удобства. Технический прогресс невозможно остановить, подчеркнул глава государства.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва прошли с 17 по 19 сентября. В Москве и ряде других регионов также состоялось онлайн-голосование.

На дистанционные выборы в столице записалось более двух миллионов человек. Явка составила 96,5%.

Среди участников онлайн-выборов в Москве проходил розыгрыш призов – квартир, автомобилей и сертификатов на покупку различных товаров. Победителями стали более 250 тысяч жителей столицы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 сентября 2021, 18:48 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Знаю с рождения": Киркоров нежно обратился к наследникам Пугачевой после ссоры

Певец отвел детей на день рождения к двойняшкам
Шоу-бизнес

"Она нереальная!": Женатый Фадеев полюбил другую

Настоящая красотка
Шоу-бизнес

"Роковая ошибка": Отсталая Бузова публично осрамилась

Стыд и позор
Шоу-бизнес

"Что это за животное?": публика забросала льдом участника группы "Иванушки International"

Путь Кирилла Туриченко был непростым

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

За сутки в России выявили 21 379 новых случаев ковида
За сутки в России выявили более 21 тысячи заболевших ковидом
Центр Чумакова модернизировал производство вакцины "КовиВак"
Названы худшие по ковиду округа Подмосковья

Спорт

"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием
Девятилетняя россиянка установила мировой рекорд по подтягиваниям
Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"

Регионы

В Орехово-Зуево мужчина утонул после падения с гидроцикла
В Тюмени охранник школы избил ученицу
В Челябинской области ребенок отравился бензином
В Томске пьяный местный житель избил фельдшера скорой
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+