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Политика
Кремль сообщил о путешествии Путина на Рождество

Кремль сообщил о путешествии Путина на Рождество

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дмитрий Песков прокомментировал рождественскую поездку президента. По некоторым данным, Владимир Путин посетит церковь на острове в честь православного праздника.
прочитано 2005 раз

В декабре 2020 года пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что президент будет участвовать в церковной службе в ночь с 6 на 7 января не в Москве, а в одном из регионов России. У экспертов было несколько предположений о том, в какую точку страны отправится лидер государства. Политик и писатель Захар Прилепин писал в личном блоге о том, что, вероятнее всего, Владимир Путин поедет на Рождество в Новгородскую область в церковь Николы на Липне, которая находится на острове.

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Пока Кремль не подверждал, но и не опровергал предположение Захара Прилепина. Дмитрий Песков пообещал своевременно предоставить официальные данные о том, где президент России встретит православное Рождество.

С 2018 по 2020 годы Владимир Путин участвовал в рождественских богослужениях в Санкт-Петербурге. Церковь Николы на Липне в Новгородской области он посещал совместно с Дмитрием Медведевым осенью 2016 года, когда занимал должность премьер-министра. Храм, в который предпожительно приедет Владимир Путин на Рождество 2021, был заложен еще в 1292 году после вторжения войск Монгольской империи на территорию русских княжеств. Сейчас церковь на острове Липно является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Автор: 4 января 2021, 12:28 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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