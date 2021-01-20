Латушко призвал белорусских военных остановить насилие: Уже сделано много зла

Белорусский оппозиционер Павел Латушко обратился к военнослужащим. Политик призвал их прекратить насилие против народа.

Латушко рассказал, что сам в прошлом был государственным служащим, и потому хорошо понимает психологию силовиков. Он знает, что такое приказ и в какие рамки поставлены военные. "Но что мешает вам оставаться человеком? Уже сделано много зла", – возмутился оппозиционер.

В ходе обращения политик перечислил имена и фамилии высокопоставленных силовиков, которые, по его мнению, причастны к преступлениям против белорусов. Также Латушко сообщил о планах властей создать отдельные бригады для подавления мирных демонстраций в Минске.

Оппозиционер подчеркнул, что применение вооруженных сил внутри страны без официального объявления военного положения – это преступление без срока давности. Латушко призвал силовиков совершить "маленький гражданский подвиг" и начать все делать по закону.

"И очень скоро мы с вами будем жить в стране, о которой мечтали", – заключил политик.

Ранее в Сети распространилась аудиозапись с голосом, похожим на голос министра внутренних дел республики Николая Карпенкова. В ролике мужчина называет белорусских оппозиционеров "лишними людьми" и предлагает создать лагерь для самых активных из них.