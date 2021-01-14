Международник о решении ЕСПЧ по Крыму: Не имеет законного значения

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал жалобу Украины против России из-за крымских событий 2014 года частично приемлемой. Конституционно наша страна имеет право не брать во внимание решения, которые вынес ЕСПЧ, прокомментировал ситуацию эксперт-международник Александр Ионов.



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