Меркель потребовала от России наказать виновных в отравлении Навального

Недавно немецкие врачи, лечащие лидера российской оппозиции, подтвердили худшие опасения его окружения и сторонников. Медики заявили, что политик был отравлен.

Последние несколько дней Алексей Навальный находится в клинике "Шарите" в Германии. Специалисты тщательно обследовали его и установили, что основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) был отравлен веществом из холинэстеразов. Определить конкретное вещество им пока не удалось, для этого требуются дополнительные исследования.

Тем не менее, одно это заявление врачей уже вызвало широкий общественный резонанс. В понедельник федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас сделали совместное заявление, в которым потребовали от российского руководство найти и привлечь к ответственности виновных в отравлении оппозиционного политика. Для этого, по словам Меркель и Мааса, Москва должна провести тщательное и прозрачное расследование с уточнением всех деталей, поскольку Навальный играет "выдающуюся роль" на российской политической арене.

Канцлер и глава немецкого МИД также выразили надежду, что Алексей Навальный скоро поправится. Они также обратились к родным и близким 44-летнего политика, отметив, что в настоящее время они проходят тяжелое испытание, и пожелали им всего наилучшего.

Напомним, что Навальному стало плохо утром 20 августа, когда тот находился на борту самолета авиакомпании S7 Airlines, на котором летел из Томска в Москву. Глава ФБК пошел в туалет и долго не возвращался, а затем начал кричать. Вскоре Алексей потерял сознание, из-за чего самолет совершил экстренную посадку в Омске.

Представители ФБК сразу же заподозрили, что политика отравили, отметив, что Навальный в этот день не принимал пищи, а лишь выпил чая в кафе. Оппозиционера госпитализировали в омскую Городскую больницу скорой помощи №1, где его поместили в отделение токсикологической реанимации. Родные и близкие Алексея настояли на его транспортировке в немецкую клинику. В настоящее время он все еще находится в коме, но врачи уверяют, что серьезных угроз для его жизни нет.