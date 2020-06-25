Стало известно о новом обращении Путина к россиянам

Близкие к Кремлю источники сообщили журналистам РБК о новом обращении Владимира Путина. Скорее всего, президент выступит в понедельник, 29 июня. Примечательно, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пока никак не прокомментировал эту новость во время беседы с изданием.
Предполагается, что Путин объяснит, насколько необходимы для государства поправки в Конституцию. Как отметил источник, президент даст им свою интерпретацию. Также ожидается, что Владимир Владимирович призовет принять участие в плебисците тех россиян, которые еще этого не сделали.
Голосование по поправкам в Конституцию уже началось. Последний день плебисцита – 1 июня. Стоит отметить, что в первый день, 25 июня, на избирательный участок прибыл зампредседатель Совбеза, экс-президент России Дмитрий Медведев. А вот Дмитрий Песков проголосовал онлайн, во время поездки на работу.
Напомним, последнее обращение Владимира Путина состоялось 23 июня. Тогда президент России заявил, что с 1 января 2021 года ставка НДФЛ для богатых россиян будет составлять 15%.
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