Отказавшийся от российской нефти Лукашенко нарвался на неприятности

Нефтяной кризис в отношениях Москвы и Минска начался после
Нового года. В конце февраля на белорусские нефтеперерабатывающие заводы
прибыла партия норвежской нефти. Однако с тех пор об успехах Минска в поиске
альтернативных источников нефти ничего не слышно.
На днях Александр Лукашенко проговорился о западном кредите для постройки нефтепровода в Белоруссию из Прибалтики. Даже если США или Европа дадут Минску займ, то стоимость черного золота, поставленная на белорусские нефтеперерабатывающие заводы по этому трубопроводу, будет гораздо выше российских расценок, заявил сотрудник Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Эксперт напомнил, что Минск получил от Москвы нефть по ценам ниже мировых и за счет экспорта зарабатывала дополнительные средства. К поиску Лукашенко альтернативных источников черного золота Гривач относится скептически. "Это из серии "назло бабушке отморожу уши", – сказал аналитик в беседе с порталом "Политнавигатор".
По его мнению, доносящиеся из Минска громкие заявления рассчитаны на укрепление позиций на переговорах с Москвой. Лукашенко важно показать, что он может решить вопросы энергоносителей вне контекста интеграции с Россией, добавил эксперт.
Ранее глава госконцерна "Белнефтехим" Владимир Сизов анонсировал поставки нефти в Белоруссию через Украину. Эту тему Александр Лукашенко затрагивал в ходе прошлогодней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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