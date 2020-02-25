"Людей просто не будет": объявлено о распаде Украины

Проблемы в западной части Украины рискуют повлечь за собой распад страны. При этом, отмечают эксперты, бояться бунта местного населения против центральной власти точно не стоит.

Украинское государство продолжает оставаться заложником центробежных процессов, при которых как на восточных, так и на западных границах страны зреет желание уйти из-под власти центра. Многие эксперты указывали, что вслед за населением Донбасса бунт могут поднять жители западных областей.

Последние данные статистики говорят о том, что пугаться подобных настроений Киеву не стоит. Беспокоиться нужно из-за того, что люди массово бегут за границу на заработки. "Сегодня ситуация с трудовой миграцией настолько стала угрожающей, что речь идет не о федерализации – где-то там она мелькает как пугало, а в том, что у нас просто людей не остается", – цитирует издание "Политнавигатор" депутата Верховной рады Юрия Бойко.

В итоге, уверен народный избранник, ситуация рискует дойти до такого предела, когда возникновение новых претендующих на независимость или автономию республик на месте западных областей будет исключено. Вместе с этим, распада страна избежать не сможет, так как эти районы буквально вымрут. "Людей просто не будет", – подчеркнул Юрий Бойко в эфире телеканала "НАШ".

В итоге для руководства Украины складывается крайне непростая ситуация. Глубочайшие экономические проблемы стимулируют население бежать из страны, что уничтожает надежды улучшить ситуацию собственными силами. Однако возвращение людей, в массе своей недовольных тем, куда их ведет Киев, создает еще больше рисков для центральной власти. В итоге, по какому бы пути не пошло развитие сценария, в любом случае все рискует закончиться распадом страны.