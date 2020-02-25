Несколько боеголовок: объявлено о возвращении ядерного оружия Украине

От оружия массового поражения Украина отказалась в 1994
году, когда подписала Будапештский меморандум. События последних лет
показывают, что для сохранения независимости и территориальной целостности
ей нужны ядерные боезаряды, уверен немецкий политолог Андреас Умланд.
Украина могла бы сохранить несколько тактических ракет, полагает эксперт. "Это полностью изменило бы ситуацию", – цитирует Умланда портал Politeka.net. Располагая ядерным оружием, Киев мог бы поставить Москве ультиматум по поводу Крыма, считает он.
После распада СССР Украина унаследовала один из крупнейших в мире ядерных арсеналов. К концу 1991 года на территории Незалежной было 176 межконтинентальных баллистических и более 2,5 тысячи тактических ядерных ракет. Киев обладал третьим по мощности после Вашингтона и Москвы ядерным арсеналом.
В 1992 году Украина, Белоруссия и Казахстан при участии России и США подписали Лиссабонский протокол. В соответствии с документом, республики бывшего СССР отказались от ядерного оружия и передали арсеналы России. Спустя еще два года был подписан Будапештский меморандум, по которому Украине гарантировалась территориальная целостность в обмен на отказ от оружия массового поражения.
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