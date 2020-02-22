Владимира Зеленского обвинили в геноциде украинцев

Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко рассказала, что большинство пенсионеров получают ежемесячные выплаты, которые ниже фактического минимума – четырех тысяч гривен (около 10 500 рублей – Прим.ред.). Она отметила, эта проблема является ключевой и требует решения.
Представитель украинского ведомства предупредила, что в ближайшем будущем размер пенсии может снизиться. По словам Ненюченко, это связано с ограниченными ресурсами пенсионной системы и теневой занятостью. По подсчетам, лишь пять процентов работающих участвуют в системе пенсионного обеспечения, сообщает РИА Новости.
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко назвал президента Владимира Зеленского и лоббистов американского финансиста Джорджа Сороса причастными к тому, что в украинской казне нет денег для пенсионеров. Эксперт заявил, что они ведут политику геноцида в отношении жителей Незалежной.
Журавко также отметил, что на Украине продолжаются вооруженные столкновения, и власти готовы использовать любые возможности для спонсирования войны. "Они просто вынуждены продолжать красть у людей, в том числе урезая и без того мизерные пенсии", – приводит слова бывшего депутата Верховной рады РИА ФАН.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Красавица Кристина оказывается баронесочка. Кто знал ?
Когда мы заживём красиво и по доброму ?
Россия уже не СССР ,и не она причастна к созданию советской власти ,а кто?
Межрасовые отношения
Кто помнит бабаевский шоколад? Какое было качество, какие обёртки для конфет и шоколада использовались?
В СССР всё было нормально!
Вместо Шепелева программу ведёт шепелявая Эвелина Бледенс. Час от часу не легче.
КТО ПОМНИТ БАБАЕВСКИЙ ШОКОЛАД? Продолжим интересную тему?
Форум - помойка
У Ивана Урганта дочка выходит замуж за чернокожего парня? Такая красивая девочка обалдеть.