Власти Украины предупредили граждан о снижении пенсий в ближайшем будущем. По мнению эксперта, причиной происходящего является бездумная политика действующего президента Владимира Зеленского.



Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко рассказала, что большинство пенсионеров получают ежемесячные выплаты, которые ниже фактического минимума – четырех тысяч гривен (около 10 500 рублей – Прим.ред.). Она отметила, эта проблема является ключевой и требует решения.

Представитель украинского ведомства предупредила, что в ближайшем будущем размер пенсии может снизиться. По словам Ненюченко, это связано с ограниченными ресурсами пенсионной системы и теневой занятостью. По подсчетам, лишь пять процентов работающих участвуют в системе пенсионного обеспечения, сообщает РИА Новости.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко назвал президента Владимира Зеленского и лоббистов американского финансиста Джорджа Сороса причастными к тому, что в украинской казне нет денег для пенсионеров. Эксперт заявил, что они ведут политику геноцида в отношении жителей Незалежной.

Журавко также отметил, что на Украине продолжаются вооруженные столкновения, и власти готовы использовать любые возможности для спонсирования войны. "Они просто вынуждены продолжать красть у людей, в том числе урезая и без того мизерные пенсии", – приводит слова бывшего депутата Верховной рады РИА ФАН.