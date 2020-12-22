Посол США в России сравнил отношения двух стран с холодной войной

Отношения России и Америки оставляют желать лучшего, но их нельзя сравнивать с периодом холодной войны между СССР и США. Об этом рассказал американский посол в РФ Джон Салливан.
Три года назад бывший начальник Джона Салливана Рекс Тиллерсон прибыл в Москву в качестве госсекретаря США. Еще тогда на пресс-конференции с участием главы МИДа России Сергея Лаврова он заявил, что Москва и Вашингтон достигли дна в своих отношениях.
"Он сказал, что мы достигли низшей точки в американо-российских отношениях с момента окончания холодной войны, что мы находимся в яме и надо прекратить рыть эту яму дальше", – приводит слова Салливана "Независимая газета".
Джон Салливан приехал в Россию год назад по поручению Дональда Трампа. Его задачей было сделать все для улучшения отношений США и России. Сейчас посол утверждает, что несмотря на все усилия, они стали еще хуже.
При этом дипломат отметил, что Москва и Вашингтон вели переговоры даже во времена холодной войны. При этом тогда в СССР не было столько компаний из США, а сейчас есть.
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