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Военный эксперт оценил ход перевооружения армии и флота России

Фото: mil.ru
Еще император Александр III говорил: "У России только два союзника – армия и флот". Очевидно, что в условиях глобальной нестабильности вооруженные силы становятся главным гарантом сохранения суверенитета и независимости нашей страны. На фоне сложной международной обстановки продолжается масштабное перевооружение армии и флота. Так, в первой половине 2020 года ВМФ России должен получить новейший многоцелевой корвет проекта 20385 "Гремящий".
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Государственные испытания новейший корвет проходит с ноября прошлого года. Корабль провел успешные стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и противокорабельными "Ониксами". Кроме того, моряки опробовали взаимодействие с авиацией.

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А в январе "Гремящий" успешно выполнил торпедную стрельбу по надводным и подводным целям. Теперь кораблю предстоит пройти проверку систем и агрегатов на полигонах Балтийского флота. Об этом со ссылкой на пресс-службу ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" сообщает РИА Новости.

Очевидно, что флот вместе с армией вышли из кризиса, в котором они пребывали в 1990-е годы. Устаревающее вооружение, заросшие полигоны, прикованные к земле самолеты, деморализованный офицерский корпус – все это было реальностью отечественных вооруженных сил еще 20 лет назад. Многие из тех, кто хоронили российскую армию в те годы, сегодня не могут ее узнать: в войска поступает современная техника, личный состав хорошо обучен и мотивирован. Как объяснить эту трансформацию и является ли она таковой, задается вопросом в своей колонке на сайте газеты "Завтра" военный эксперт Владислав Шурыгин.

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Тайной за семью печатями нынешнее состояние вооруженных сил не является: в медийном пространстве достаточно информации о происходящем в войсках, о поставках новой техники и ее испытаниях, походах кораблей, пусках ракет. О новейшем вооружении постоянно пишет и отечественная, и зарубежная пресса. Не является секретом и растущее присутствие армии России во всех регионах мира, что вызывает истеричную реакцию у наших западных "партнеров".

"Все это подтверждает тезис о том, что ситуация в наших вооруженных силах изменилась и изменилась кардинально", – отметил Владислав Шурыгин.

Эксперт проанализировал недавнее интервью первого замминистра обороны Руслана Цаликова в газете военного ведомства "Красная звезда". По словам чиновника, в прошлом году все предусмотренные планом и гособоронзаказом мероприятия выполнены в полном объеме. В войска поступило более 6,5 тысячи единиц современного вооружения, что позволило довести процент новой техники в армии почти до 70%. Сказанное Цаликовым подтверждает: реформа идет успешно, подчеркнул Шурыгин.

"Но насколько эта реформа, а точнее ее результаты будут адекватны угрозам и вызовам, с которыми столкнутся наши вооруженные силы в будущем? Не готовимся ли мы, как говорит известная поговорка, к прошедшей войне?" - задается вопросом аналитик.

Эксперт напомнил о наращивании военных усилий НАТО в Европе, выходе Соединенных Штатов из договора по ПРО и ракетам средней и меньшей дальности, а также модификации Вашингтоном своей военной доктрины и ядерной стратегии. На действия США России есть чем ответить.

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

По словам Цаликова, самая высокая доля современного вооружения – в ядерной триаде (межконтинентальные баллистические ракеты, стратегическая авиация и атомные подводные ракетоносцы). Недавно на боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный новейшим ракетным комплексом "Авангард", стратегическую авиацию пополнили пять модернизированных ракетоносцев, завершено развертывание лазерных установок "Пересвет", проведены испытания подводной лодки проекта "Борей-А" "Князь Владимир", рассказал замглавы Минобороны.

Но насколько успешно вписалось новое вооружение в ядерную триаду, интересуется Шурыгин.

"Готова ли она нейтрализовать угрозу ядерного нападения на нашу страну? Лично я хотел бы увидеть более подробный анализ на эту тему, чем просто перечисление новинок", – написал в своей колонке эксперт .

Фото:commons.wikimedia.org/CC BY 4.0

Зато по втягиванию России в гонку вооружений Цаликов высказался более полно, оценил аналитик. На фоне растущих военных расходов США оборонный бюджет России уже несколько лет остается неизменным, подчеркнул замминистра. В 2018 году по этому показателю наша страна находилась на седьмом месте, а в следующем будет на девятом, прогнозирует чиновник. При этом удается сохранить темпы перевооружения, социальные обязательства перед военнослужащими выполняются в полном объеме, добавил Цаликов.

Таким образом, военная реформа успешно реализуется, современная российская армия готова к любым вызовам, резюмировал Шурыгин. Но все же главный критерий - практика, подчеркнул аналитик. С этим у нашей армии тоже все в порядке, уверен военный эксперт.

"За четыре года военной операции в Сирии наши ВКС и военные советники помогли сирийцам не только отстоять свои города от наступления армии международных террористов, но и наголову ее разгромить, выбросить с территории Сирии. Это и есть реальная оценка боеспособности наших вооруженных сил", – заключил Шурыгин.

Автор: 12 марта 2020, 17:32

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